Δομική Κρήτης: Μεταφορά της έδρας στην Αθήνα προγραμματισμένη για το 2027

Η μεταφορά της έδρας της Δομικής Κρήτης από το Ηράκλειο στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, όπως ανακοινώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

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Στο αρχικό σχέδιο περιλαμβανόταν η άμεση έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού και η μεταφορά της έδρας στον Δήμο Αμαρουσίου.

Ωστόσο, η διοίκηση πρότεινε να μην ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση, καθώς απαιτείται πρώτιστα η ολοκλήρωση της οργανωτικής προετοιμασίας στην Αθήνα, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα στη λειτουργία της εταιρείας.

Η έδρα και η 7η εργοληπτική τάξη

Η μεταφορά της έδρας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Δομική Κρήτης, με κύριο στόχο την αναβάθμιση στην 7η εργοληπτική τάξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στους μετόχους, το σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, με το Ηράκλειο να διατηρείται ως υποκατάστημα, και το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το 2026.

Η διοίκηση συνδύασε τη νέα οργανωτική δομή με την επιδίωξη δημιουργίας εργοληπτικής εταιρείας 7ης τάξης. Αυτός ο στόχος θα επιτρέψει στη Δομική Κρήτης να διεκδικεί μεγαλύτερα έργα και να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα κατασκευαστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Σημειώθηκε ότι το χαρτοφυλάκιο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, καθώς και τα έργα σε στάδιο ωρίμανσης και προεπιλογής, παρέχουν τη βάση για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Επιπλέον, η εταιρεία επικεντρώνεται στη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για την ανάληψη μεγαλύτερων έργων.

Ανεκτέλεστο 80 εκατ. ευρώ

Η οικονομική κατάσταση του 2025 αποτέλεσε σημαντικό θέμα της συνέλευσης. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Κούτρας, χαρακτήρισε την εν λόγω χρήση ως σημείο καμπής, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία ανέστρεψε την πτωτική πορεία του προηγούμενου έτους και επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15,7%, με παράλληλη ενίσχυση των λειτουργικών και ταμειακών ροών. Επίσης, ο συνολικός καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 1,45 εκατ. ευρώ, γεγονός που, κατά τη διοίκηση, επιτρέπει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται καλύτερα στις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των νέων έργων.

Τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν από την προσωρινή αύξηση του κόστους των υλικών, η οποία ασκούσε πίεση στην κερδοφορία, χωρίς ωστόσο να ανακόψει τη συνολική θετική πορεία της εταιρείας.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, το οποίο αυξήθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, από 52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται ιδιωτικά έργα και δημόσιες συμβάσεις που είναι ακόμη προς υπογραφή, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου.

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέλευση συμμετείχαν 11.269.119 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 70,97% του μετοχικού κεφαλαίου. Όλα τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία εγκρίθηκαν με το 100% των ψήφων των παρισταμένων, χωρίς αρνητικές ψήφους ή αποχές.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η έκθεση αποδοχών και η γενική διαχείριση της εταιρείας, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές απαλλάχθηκαν από σχετική ευθύνη.

Για την οικονομική χρήση 2026, επιλέχθηκαν οι Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για τον έλεγχο. Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025 και προεγκρίθηκε ανώτατο ποσό 314.000 ευρώ για το 2026.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την προσθήκη του διακριτικού τίτλου «Δομική Κρήτης Α.Ε.», χωρίς αλλαγή της νομικής επωνυμίας, του εταιρικού σκοπού ή των δικαιωμάτων των μετόχων.