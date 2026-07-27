Επιστροφή του Αλέξανδρου Δανιηλίδη στη Διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης αναλαμβάνει εκ νέου τη διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μετά την παραίτηση του Σεμπάστιαν Σάντσες, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα για προσωπικούς λόγους και επέστρεψε στον Παναμά.

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Την προηγούμενη Παρασκευή, η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αμέσως σε σώμα. Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης αναλαμβάνει τη θέση του προεδρεύοντος και διευθύνοντος συμβούλου, μέχρι να οριστεί ο επόμενος CEO. Αντιπρόεδρος είναι ο Γεώργιος Βάγιας, ενώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι οι κ.κ. Ζαχαρίας Σιτίνας, Γεώργιος Νικολάου, Νικόλαος Παρασχόπουλος και Ιωάννης Γεωργακέλλος. Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουλίου 2031.

Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης διαθέτει πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον όμιλο Heineken και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 1992, αρχικά στη Διεύθυνση Πωλήσεων, και το 2002 έγινε μέλος της διοικητικής ομάδας ως Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρεμπορίου και HoReCa. Το 2008 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας και δύο χρόνια αργότερα έγινε Εμπορικός Διευθυντής.

Από το 2012 έως το 2017, υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Heineken Serbia, και ακολούθως επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναλάβει την ηγεσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Από τον Οκτώβριο του 2024, κατέχει τη θέση του Managing Director G9 Europe της Heineken, με ευθύνες σε εννέα αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τσεχίας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια Harvard και INSEAD.