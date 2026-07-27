Η κινητικότητα για το Κυπριακό και ο συντονισμός Λευκωσίας – Αθήνας

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Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, η επίσκεψη από σήμερα μέχρι την Τετάρτη του γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και οι συναντήσεις που θα έχει εκεί, αποτελούν τον προάγγελο της προσπάθειας επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η θητεία του κ. Γκουτέρες ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δίνεται η αίσθηση ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται γύρω από το Κυπριακό, εφόσον ευοδωθεί η πρωτοβουλία του γ.γ. του ΟΗΕ, θα έχει γρήγορη εξέλιξη.

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Παραμονές της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο, Αθήνα και Λευκωσία εξέπεμψαν σήμα ότι παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και συντονίζουν τις κινήσεις τους, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Η συνάντηση που είχε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα. «Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μία θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε» είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη.

Μάλιστα, αναφερόμενος στη λήξη της θητείας του γ.γ. του ΟΗΕ, είπε ότι «υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος».

Ο κ. Χριστοδουλίδης από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται στη δεδομένη χρονική στιγμή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο τη Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μία τέτοια επίσκεψη» ανέφερε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Περιέγραψε, μάλιστα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο προσεγγίζει τη διαδικασία η Κυπριακή Δημοκρατία: «Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τον σχεδιασμό. Θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά των αρχών και αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πληροφορίες για το περιεχόμενο μιας πιθανής νέας πρότασης για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας περιλαμβάνονταν σε πρόσφατο δημοσίευμα του βρετανικού Independent. Σύμφωνα με αυτό, το πλαίσιο που επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν προβλέπει ένα αδύναμο κεντρικό κράτος, που θα έχει τις απολύτως αναγκαίες κεντρικές αρμοδιότητες, όπως οι εξωτερικές σχέσεις και η άμυνα, τα οικονομικά, οι ευρωπαϊκές υποθέσεις, η ιθαγένεια. Προβλέπει, επίσης, δύο συνιστώσες πολιτείες με πολιτική ισότητα και εκτεταμένη αυτονομία και αντικατάσταση του συστήματος εγγυήσεων με μια μικρή πολυεθνική στρατιωτική δύναμη.

Στην αίσθηση ότι επίκεινται εξελίξεις συντείνει και η κινητικότητα που καταγράφεται από πλευράς Ε.Ε., όπου δείχνει να υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την επιλογή της να τοποθετήσει τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ε.Ε. για το Κυπριακό να ενισχύει την εντύπωση ότι και οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για εξελίξεις στο Κυπριακό.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφές το ενδιαφέρον να κινηθεί το Κυπριακό και ως μια απόδειξη ότι ο Οργανισμός διατηρεί ουσιαστικό ρόλο και μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων. Η χρονική συγκυρία συνδέεται και με την προοπτική ολοκλήρωσης της θητείας του κ. Γκουτέρες, καθώς από πολλές πλευρές υπάρχει η αίσθηση ότι αν δεν εκκινήσει μια προσπάθεια τώρα και μεσολαβήση η ανάδειξη νέου γραμματεά, θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα πριν να είναι ώριμες οι συνθήκες για μια νέα πρωτοβουλία.

Στην εξίσωση της χρονικής συγκυρίας θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Κύπρου, δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το ενδιαφέρον της Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ε.Ε., συνθήκη που περνάει μέσα από την επίλυση του Κυπριακού.

- sofokleous10.gr

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