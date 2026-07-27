Η AIRCAIRO ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα

Η AIRCAIRO έχει επισήμως εγκαινιάσει τις νέες απευθείας τακτικές πτήσεις της προς την Αθήνα, επεκτείνοντας το διεθνές δίκτυό της με έναν επιπλέον ευρωπαϊκό προορισμό και ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

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Η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε τα τακτικά δρομολόγια στη διαδρομή Κάιρο – Αθήνα στις 24 Ιουλίου, ακολουθώντας η έναρξη πτήσεων στη διαδρομή Αλεξάνδρεια – Αθήνα στις 26 Ιουλίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα δρομολόγια αναμένονται να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση ταξιδιών μεταξύ των δύο χωρών, προάγοντας τον τουρισμό, τις επαγγελματικές ταξιδιωτικές ανάγκες και τη διμερή οικονομική συνεργασία.

Η πρώτη πτήση της AIRCAIRO προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών υποδέχθηκε με επίσημη τελετή που διοργανώθηκε από το αεροδρόμιο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπρόσωποι του αεροπορικού και τουριστικού τομέα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας.

Η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε την AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σήμερα γιορτάζουμε, μαζί με τους επιλεγμένους συνεργάτες μας, την εκκίνηση των νέων δρομολογίων που θα συνδέουν την Αθήνα με το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει όχι μόνο τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά προβάλλει και τους μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών μας.

Επιπλέον, είναι θετική η πρόθεση του νέου αεροπορικού συνεργάτη για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, με σχέδιο σύνδεσης της Αθήνας με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ερυθράς Θάλασσας, όπως η Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η διεύρυνση των ταξιδιωτικών επιλογών μεταξύ της Ελλάδας και των σημαντικών επιχειρηματικών, πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών της Αιγύπτου θα ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, των επιχειρηματικών μετακινήσεων και γενικότερα στις σχέσεις των δύο λαών.

Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της AIRCAIRO στην Αθήνα και ευχόμαστε στον αεροπορικό μας συνεργάτη κάθε επιτυχία, προσβλέποντας σε μια μακρόχρονη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Η αντιπροσωπεία της AIRCAIRO επικεφαλής ήταν ο κ. Ahmed Aziz, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AIRCAIRO, κ. Hussein Sherif. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο κ. Aziz εξέφρασε τις ευχαριστίες της διοίκησης της AIRCAIRO προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την θερμή υποδοχή και την άριστη φιλοξενία που παρείχαν στην πρώτη πτήση της εταιρείας.

Επίσης, υπογράμμισε εκ μέρους του κ. Hussein Sherif ότι η έναρξη των νέων πτήσεων προς την Αθήνα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO για την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας, με στόχο την υποστήριξη του τουρισμού, του εμπορίου, των επενδύσεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Με αφορμή την έναρξη των νέων πτήσεων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AIRCAIRO, κ. Hussein Sherif, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την υποδοχή και την άψογη διοργάνωση της πρώτης πτήσης της AIRCAIRO προς την Αθήνα.

Η υποδοχή αυτή αντικατοπτρίζει το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η έναρξη του νέου αυτού δρομολογίου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO να υποστηρίζει τη στρατηγική σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, ενισχύοντας την αεροπορική διασυνδεσιμότητα, διευκολύνοντας τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τις εμπορικές συναλλαγές και συμβάλλοντας στην εθνική στρατηγική της Αιγύπτου για περιφερειακή και διεθνή ανάπτυξη.

Ο κ. Sherif επιβεβαίωσε ότι η AIRCAIRO συνεχίζει να προχωρά στη στρατηγική διεύρυνσης του δικτύου της, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να αρχίσει, μέσα στους επόμενους μήνες, απευθείας τακτικές πτήσεις προς την Αθήνα από τη Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ.

Τα πρόσθετα αυτά δρομολόγια αναμένονται να ενισχύσουν περαιτέρω τον εισερχόμενο τουρισμό προς την Αίγυπτο, προσφέροντας στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση στους κορυφαίους προορισμούς της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η έναρξη των νέων πτήσεων ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της AIRCAIRO για την υποστήριξη του τομέα πολιτικής αεροπορίας της Αιγύπτου, την ενίσχυση της θέσης της χώρας ως κρίκου αερομεταφορών και τουρισμού, την αύξηση της εισερχόμενης επιβατικής κίνησης και τη συμβολή στην εθνική οικονομία, σύμφωνα με τη στρατηγική της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την περιφερειακή και διεθνή διασυνδεσιμότητα.

Η AIRCAIRO συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση του διεθνούς δικτύου της, στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της και στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, ανταγωνιζόμενη την αυξανόμενη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Ταυτόχρονα, ενισχύει τη θέση της ως μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες υβριδικού μοντέλου της Αιγύπτου, με παρουσία στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές.