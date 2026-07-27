Η Alpha Bank έκλεψε την παράσταση: Tραπεζικό ράλι 2,53% επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες

Άνοδος 1,01% στις 2.517,84 μονάδες με τζίρο 278,09 εκατ. ευρώ – Η βουτιά 7% στο πετρέλαιο μετά την αναστολή των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν άναψε το πράσινο φως στο ρίσκο, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία των αποτελεσμάτων εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβ. (μον.) Μεταβ. % Από 1/1/2026 Γενικός Δείκτης 2.517,84 +25,13 +1,01% +18,73% FTSE Large Cap (FTSE 25) 6.427,80 +87,22 +1,38% +20,12% FTSE Τράπεζες (ΔΤΡ) 2.919,48 +71,96 +2,53% +27,27% FTSE Χρημ. Υπηρεσίες 13.639,77 +334,87 +2,52% +27,15% ATHEX ESG 2.994,53 +32,42 +1,09% +19,67% Συνολικής Απόδοσης Γ.Δ. 5.085,60 +50,76 +1,01% +21,67% FTSE/ATHEX All-Share (FTSEA) 1.516,03 +20,75 +1,39% —

Εικόνα συνεδρίασης

Με τον τραπεζικό κλάδο σε ρόλο ατμομηχανής και την Alpha Bank να κλέβει την παράσταση, το Χρηματιστήριο Αθηνών άνοιξε τη νέα εβδομάδα με πειστική άνοδο και επέστρεψε με άνεση πάνω από τις 2.500 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,13 μονάδες ή 1,01% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.517,84 μονάδες, ανεβάζοντας τη φετινή του απόδοση στο 18,73%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap σημείωσε ισχυρότερα κέρδη, 1,38%, κλείνοντας στις 6.427,80 μονάδες με ετήσια άνοδο 20,12%.

Το επίκεντρο, ωστόσο, βρισκόταν αναμφισβήτητα στις τράπεζες. Ο κλαδικός δείκτης εκτινάχθηκε κατά 2,53% στις 2.919,48 μονάδες — υψηλότερα ακόμη και από τα επίπεδα κορύφωσης των αρχών Φεβρουαρίου — με τη φετινή του απόδοση να διαμορφώνεται στο 27,27%, σχεδόν διπλάσια από εκείνη του Γενικού Δείκτη. Παράλληλα, ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών κέρδισε 2,52% στις 13.639,77 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 195,46 εκατ. ευρώ, ήτοι το 70,3% του συνόλου, αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης — ένδειξη ότι η κίνηση δεν είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά στηρίχθηκε σε τοποθετήσεις στους δεικτοβαρείς τίτλους. Το ποσό είναι υψηλότερο από τα 263,07 εκατ. ευρώ της περασμένης Παρασκευής, παραμένοντας όμως αισθητά κάτω από τα 414,57 εκατ. ευρώ της αναστάτωσης της Πέμπτης.

Ενδοσυνεδριακά η αγορά κινήθηκε σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του κλεισίματος. Στις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 2.528,64 μονάδες με άνοδο 1,44%, στις 13:05 έφθασε τις 2.530,43 μονάδες (+1,51%) και στις 15:12 διαπραγματευόταν στις 2.524,09 μονάδες, ενώ το υψηλό ημέρας τοποθετείται περί τις 2.536 μονάδες* και το χαμηλό στην περιοχή των 2.505 μονάδων* κατά την εκκίνηση. Το ημερήσιο εύρος προσεγγίζει έτσι τις 31 μονάδες ή περίπου 1,2%, με το κλείσιμο να απέχει σχεδόν 18 μονάδες από την κορυφή της ημέρας — αποτύπωση της κατοχύρωσης κερδών που ενεργοποιήθηκε στην τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Μετοχές & κλάδοι

Η Alpha Bank ήταν η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια. Ο τίτλος ενισχύθηκε κατά 3,83% στα 4,068 ευρώ, με 12,87 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια — ο μεγαλύτερος όγκος ολόκληρου του ταμπλό και σχεδόν τριπλάσιος από εκείνον της Πειραιώς. Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή η μετοχή είχε μείνει ουραγός του κλάδου με οριακή μεταβολή 0,05%, ενώ στα μέσα Μαρτίου διαπραγματευόταν κάτω από τα 3,40 ευρώ. Η άνοδος τοποθετεί την αποτίμηση σε απόσταση αναπνοής από τα φετινά υψηλά, δύο εικοσιτετράωρα πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι υπόλοιπες συστημικές, χωρίς ωστόσο να απειλήσουν την πρωτοκαθεδρία της Alpha: η Εθνική έκλεισε στα 16,03 ευρώ με άνοδο 2,17% και 2,65 εκατ. τεμάχια, η Πειραιώς στα 9,578 ευρώ με 2,15% και 3,78 εκατ. τεμάχια. Αξιοσημείωτη η εικόνα της Eurobank, η οποία ενώ ενδοσυνεδριακά κινούνταν με κέρδη άνω του 2,5%, υποχώρησε στην τελική ευθεία και έκλεισε στα 4,393 ευρώ με οριακή άνοδο μόλις 0,73%, παρά τα 5,43 εκατ. τεμάχια που άλλαξαν χέρια — σαφής ένδειξη ρευστοποιήσεων στον τίτλο. Εκτός των τεσσάρων, η Optima Bank ξεχώρισε με 3,14% στα 10,52 ευρώ και η CrediaBank με 2,45% στα 0,961 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου περιορίστηκε σε άνοδο 0,88%.

Πέρα από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, η ανοδική διάθεση ήταν ευρεία. Η Jumbo ανέβηκε 3,05% στα 23,68 ευρώ, η Τιτάν 2,64% στα 52,50 ευρώ, η Βιοχάλκο 2,44% στα 17,60 ευρώ και η Aegean 2,39% στα 12,02 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Metlen με 1,63% στα 43,74 ευρώ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 1,36% και η Allwyn με 1,05%.

Στον αντίποδα, η βουτιά των τιμών του αργού λειτούργησε ανασταλτικά για τα διυλιστήρια και τους ενεργειακούς τίτλους. Η Motor Oil υποχώρησε 1,23% στα 49,88 ευρώ, χάνοντας το φράγμα των 50 ευρώ που είχε κατακτήσει πρόσφατα, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχασε 1,21% και ο ΟΤΕ 1,05% στα 19,81 ευρώ. Πιέσεις δέχθηκαν ακόμη ο ΑΔΜΗΕ με 0,68%, η ΔΕΗ με 0,53% και η AKTOR με 0,37%, η οποία διέγραψε πλήρως τα ενδοσυνεδριακά κέρδη που την είχαν φέρει έως τα 11,32 ευρώ. Αξιοσημείωτο ότι τα ΕΛΠΕ κατάφεραν να κλείσουν θετικά, με άνοδο 0,48% στα 12,51 ευρώ, παρά την υποχώρηση του πετρελαίου.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή Όγκος / σχόλιο ALPHA BANK (ΑΛΦΑ) 4,068 +3,83% 12,87 εκατ. τεμ. — ο μεγαλύτερος όγκος του ταμπλό OPTIMA BANK 10,52 +3,14% 366 χιλ. τεμ. JUMBO (ΜΠΕΛΑ) 23,68 +3,05% 245 χιλ. τεμ. TITAN (TITC) 52,50 +2,64% 56.531 τεμ. CREDIABANK 0,961 +2,45% 6,07 εκατ. τεμ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (BIO) 17,60 +2,44% 83.818 τεμ. AEGEAN (ΑΡΑΙΓ) 12,02 +2,39% 61.202 τεμ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ) 16,03 +2,17% 2,65 εκατ. τεμ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡ) 9,578 +2,15% 3,78 εκατ. τεμ. MOTOR OIL (MOH) 49,88 -1,23% 144 χιλ. τεμ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΛΧΑ) 3,665 -1,21% 1,85 εκατ. τεμ. ΟΤΕ 19,81 -1,05% 298 χιλ. τεμ. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4,370 -0,68% 604 χιλ. τεμ. ΔΕΗ 22,38 -0,53% 739 χιλ. τεμ. AKTOR (AKTR) 10,90 -0,37% 1,12 εκατ. τεμ. CENERGY (CENER) 21,12 -0,28% 157 χιλ. τεμ. COCA-COLA HBC (EEE) 57,20 -0,17% 5.669 τεμ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη θεμελίωση του Γενικού Δείκτη πάνω από την ψυχολογική ζώνη των 2.500 μονάδων, την οποία η αγορά είχε απολέσει στη διόρθωση της περασμένης Πέμπτης. Το κλείσιμο στις 2.517,84 μονάδες τοποθετεί τον δείκτη πάνω από όλες τις βραχυπρόθεσμες αναφορές των τελευταίων συνεδριάσεων και ολοκληρώνει ένα σχηματισμό διπλής επιβεβαίωσης: η στήριξη των 2.456 μονάδων (χαμηλό κλείσιμο της 23ης Ιουλίου) κρατήθηκε, ενώ η αντίσταση των 2.500 μονάδων κατακτήθηκε με πειστικό τζίρο.

Το επόμενο κρίσιμο εμπόδιο εντοπίζεται στη ζώνη 2.530–2.540 μονάδων, εκεί ακριβώς όπου εξαντλήθηκε η σημερινή ανοδική προσπάθεια και όπου ενεργοποιήθηκαν οι πωλητές. Η διάσπασή της ανοίγει τον δρόμο προς το φετινό υψηλό των 2.560,34 μονάδων (κλείσιμο 6ης Ιουλίου) και, σε δεύτερο χρόνο, προς την περιοχή των 2.600 μονάδων, επίπεδο που η αγορά έχει να δει από την προηγούμενη δεκαετία. Καθοδικά, πρώτη στήριξη αποτελούν οι 2.500 μονάδες, ακολουθούμενες από τις 2.492,71 (κλείσιμο Παρασκευής) και τη σημαντικότερη ζώνη των 2.456–2.447 μονάδων.

Σε επίπεδο κινητών μέσων όρων, η εικόνα παραμένει σαφώς ανοδική. Ο δείκτης κινείται άνετα πάνω τόσο από τον ΚΜΟ-50, ο οποίος εκτιμάται περί τις 2.450 μονάδες*, όσο και από τον ΚΜΟ-200, που τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή των 2.300 μονάδων*, διατηρώντας ενεργό το golden cross που είχε σχηματιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η απόσταση από τον μακροπρόθεσμο μέσο υπερβαίνει το 9%, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή τάση αλλά και περιθώριο διόρθωσης χωρίς τεχνική ζημιά.

Οι ταλαντωτές δεν εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα. Ο ημερήσιος RSI εκτιμάται στην περιοχή του 60*, δηλαδή σε ουδέτερα προς ανοδικά επίπεδα και με σαφή απόσταση από τη ζώνη υπεραγορασμού του 70, ενώ ο MACD παραμένει σε θετικό έδαφος μετά τη διασταύρωση που ακολούθησε την αντίδραση της περασμένης Παρασκευής*. Το μοναδικό στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι η ποιότητα του κλεισίματος: η υποχώρηση από τις 2.536 στις 2.517,84 μονάδες δείχνει ότι μέρος των αγοραστών επέλεξε να κλειδώσει κέρδη πριν από τις ανακοινώσεις των τραπεζών, κάτι απολύτως εύλογο ενόψει ενός εβδομαδιαίου καταλόγου γεγονότων υψηλού ρίσκου.

Ο τραπεζικός δείκτης παρουσιάζει τη δυναμικότερη τεχνική εικόνα του ταμπλό. Με κλείσιμο στις 2.919,48 μονάδες κινείται σε απόσταση αναπνοής από τις 3.000, ένα στρογγυλό επίπεδο με έντονο ψυχολογικό βάρος, ενώ η υπεραπόδοσή του έναντι του Γενικού Δείκτη κατά περίπου 8,5 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους αποτυπώνει τη μεταστροφή των χαρτοφυλακίων προς τον κλάδο.

Διεθνές φόντο

Ο καταλύτης της ημέρας ήρθε από τη γεωπολιτική. Μετά από δύο εβδομάδες καθημερινών αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, οι βομβαρδισμοί ανεστάλησαν την Παρασκευή, ανοίγοντας παράθυρο για επανεκκίνηση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Η αποτίμηση της εξέλιξης ήταν άμεση και βίαιη στην αγορά ενέργειας: το Brent κατέρρευσε κατά 7,5% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι, χάνοντας το όριο των 90 δολαρίων μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε υπερβεί τα 100, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 6,7% στα 83,30 δολάρια. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, που βούλιαξε 7,5% στα 58,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σημειώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, γεγονός που περιορίζει την ασφάλεια της αποκλιμάκωσης.

Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους μεταφράστηκε σε άμεση ενίσχυση της διάθεσης ανάληψης ρίσκου. Στην Ευρώπη ο γερμανικός DAX ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 1,76% στις 25.532,55 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,99% στις 8.454,92 μονάδες, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο βρετανικός FTSE 100, ο ιταλικός FTSE MIB, ο ισπανικός IBEX 35 και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50. Στη Wall Street ο Dow Jones κινούνταν με άνοδο 0,45% στις 51.947 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX υποχωρούσε σχεδόν 5%, κάτω από τις 18 μονάδες.

Η αποκλιμάκωση αποτυπώθηκε και στα ομόλογα. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς υποχώρησε 4,5 μονάδες βάσης στο 4,63%, του γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 3,12%, του γαλλικού OAT στο 3,91% και του ελληνικού δεκαετούς στο 3,80%. Ο χρυσός ενισχύθηκε 1,1% στα 4.097 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι 1,5% στα 59 δολάρια, με τα πολύτιμα μέταλλα να συνεχίζουν να λειτουργούν ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωριστικού κινδύνου.

Το βλέμμα των αγορών, όμως, στρέφεται ήδη στην Ουάσιγκτον. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεδριάζει στις 28–29 Ιουλίου και οι οικονομολόγοι που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση της FactSet αναμένουν σχεδόν ομόφωνα διατήρηση του εύρους στο 3,50%–3,75%, για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση. Το ζήτημα δεν είναι το «αν» αλλά ο τόνος: ο νέος πρόεδρος Kevin Warsh έχει καταργήσει την πρακτική της καθοδήγησης, έχει δηλώσει ρητά ότι «οι τιμές είναι πολύ υψηλές» και έχει προαναγγείλει ότι η συνεδρίαση θα φέρει έντονη συζήτηση εντός της επιτροπής. Το dot plot του Ιουνίου έδειχνε εννέα από τους δεκαοκτώ αξιωματούχους να προσδοκούν τουλάχιστον μία αύξηση μέσα στο 2026, ενώ η άνοδος του πετρελαίου της περασμένης εβδομάδας είχε εκτινάξει την πιθανότητα αύξησης εντός του έτους στο 38%, από 12% επτά ημέρες νωρίτερα. Η σημερινή βουτιά του αργού αποφορτίζει μέρος αυτής της πίεσης. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, οι τόνοι σκληραίνουν: αξιωματούχος της ΕΚΤ δήλωσε σήμερα ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη μία αύξηση επιτοκίων.

Η εβδομάδα συμπληρώνεται από βαρύ εταιρικό ημερολόγιο διεθνώς, με τις Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft να ανακοινώνουν μεγέθη τριμήνου, καθώς και από τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Γνώμες ειδικών

Το σύνολο σχεδόν των αναλυτών εστιάζει στην εβδομάδα των τραπεζικών αποτελεσμάτων ως το πραγματικό τεστ για τη συνέχεια. Η Optima Research χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό» το επενδυτικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών, αναμένοντας αύξηση εσόδων από προμήθειες περίπου 4% σε τριμηνιαία βάση, σταθερό λειτουργικό κόστος και κόστος κινδύνου, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση από την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Για την Εθνική Τράπεζα προβλέπει ισχυρό δεύτερο τρίμηνο με άνοδο βασικών λειτουργικών εσόδων 4% σε τριμηνιαία βάση. Νωρίτερα μέσα στον μήνα η ίδια χρηματιστηριακή είχε ανεβάσει τις τιμές-στόχους για τον κλάδο, εκτιμώντας ότι οι τέσσερις συστημικές θα διανείμουν συνολικά περίπου 7,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026–2028, εκ των οποίων περίπου 6 δισ. ευρώ σε μετρητά, με τους δείκτες διανομής να κινούνται προς ή και πάνω από το 60% έως το 2028.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναμένει ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας από Eurobank, Εθνική και Alpha Bank, θεωρώντας ότι ο κλάδος παραμένει σε τροχιά επίτευξης — και κατά περιπτώσεις υπέρβασης — των στόχων του 2026. Ξεχωρίζει την Eurobank ως την πιθανότερη υποψήφια για αναθεώρηση της καθοδήγησης προς τα πάνω, καθώς οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου υπερβαίνουν ήδη τις αρχικές προβλέψεις για καθαρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά των διεθνών οίκων, η Goldman Sachs έχει αναβαθμίσει πρόσφατα τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, βλέποντας για την Eurobank δείκτη αποδοτικότητας ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περί το 16% φέτος και περίπου 17% το 2027, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται πάνω από την εταιρική καθοδήγηση χάρη σε υψηλότερους όγκους δανείων και επιτόκια αγοράς. Ευρύτερα, η ελληνική αγορά διατηρεί την υποστήριξη της πλειονότητας των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών — Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS και Jefferies — με την HSBC να παραμένει η βασική επιφυλακτική φωνή.

Στο μακροοικονομικό σκέλος, η Moody’s προειδοποίησε σήμερα ότι οι αγορές έχουν εισέλθει σε ένα νέο καθεστώς, ριζικά διαφορετικό από το περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού της μετά το 2008 εποχής, με ομόλογα, μετοχές και εμπορεύματα εκτεθειμένα σε αιφνίδια κύματα ρευστοποιήσεων. Στην ίδια γραμμή, οι εγχώριοι αναλυτές συνεχίζουν να τοποθετούν ως κύριους κινδύνους για το Χρηματιστήριο Αθηνών μια νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την επανακλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ ως βασικούς πυλώνες του θετικού σεναρίου αναγνωρίζουν τις τράπεζες, τις υποδομές, την ενέργεια και τον τουρισμό. Το ημερολόγιο της εβδομάδας είναι σαφές: την Τετάρτη 29 Ιουλίου ανοίγει την αυλαία η Τράπεζα Πειραιώς, την Πέμπτη 30 Ιουλίου ακολουθούν Eurobank και Εθνική Τράπεζα και την Παρασκευή 31 Ιουλίου κλείνει τον κύκλο η Alpha Bank. Οι τηλεδιασκέψεις με τους αναλυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα αποτυπωθεί η στρατηγική των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους και για το 2027.