Η DIMAND έχει αναπτύξει πάνω από 400.000 τ.μ. πιστοποιημένων πράσινων κτηρίων

Η DIMAND έχει αναπτύξει στην Ελλάδα περισσότερα από 400.000 τετραγωνικά μέτρα πιστοποιημένων πράσινων κτηρίων, ενώ το 35% και πλέον των κτηρίων στη χώρα με πιστοποίηση LEED φέρουν την υπογραφή της. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα στα τρία κτήρια με πιστοποίηση LEED BD+C στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό φορέα πιστοποιημένων πράσινων αναπτύξεων στη χώρα. Σύμφωνα με την έκθεση ESG 2025 της εταιρείας, η στρατηγική της εστιάζει στην επανάχρηση υφιστάμενων κτηρίων, στις αστικές αναπλάσεις και στην ενσωμάτωση των αρχών ESG σε όλες τις επενδύσεις της.

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Από την έκθεση προκύπτει ότι όλα τα κτήρια που ολοκληρώθηκαν το 2025 είτε έχουν είτε επιδιώκουν διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED ή BREEAM, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κατεύθυνση της εταιρείας προς τις πιστοποιημένες πράσινες αναπτύξεις.

Κύρια συνιστώσα του επιχειρηματικού μοντέλου της DIMAND είναι η αξιοποίηση και αναγέννηση υφιστάμενων κτηρίων, αντί της επέκτασης του δομημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ή αναπτύσσει έργα όπως ο Πύργος Πειραιά, το ΜΙΝΙΟΝ, το HUB 26 στη Θεσσαλονίκη και η ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος ΦΙΞ, μετατρέποντας ανενεργά ή εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε σύγχρονους χώρους με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές.

Η εταιρεία τονίζει ότι κάθε ανάπτυξη αντιμετωπίζεται ως τμήμα ενός ευρύτερου αστικού σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση των περιοχών όπου επενδύει. Για παράδειγμα, το HUB 26, το πρώτο μεγάλης κλίμακας βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο στη Βόρεια Ελλάδα, απασχολεί σήμερα σχεδόν 2.500 εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, ο Πύργος Πειραιά, ο οποίος παρέμεινε ανενεργός για σχεδόν πέντε δεκαετίες, επαναλειτούργησε ως σύγχρονο κτήριο γραφείων με πιστοποίηση LEED Platinum και προηγμένες ενεργειακές προδιαγραφές.

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, το Cambas Project, η ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη στις Γούρνες Ηρακλείου και το νέο βιοκλιματικό συγκρότημα που αναπτύσσει από κοινού με τη ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η DIMAND επεκτείνει τη στρατηγική της υιοθετώντας και την πιστοποίηση WELL, που εστιάζει στην υγεία, την ευεξία και την καθημερινή εμπειρία των χρηστών των κτηρίων. Το συγκρότημα της PwC αναγνωρίζεται ανάμεσα στα πρώτα κτήρια στην Ελλάδα με πιστοποίηση WELL, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης και ο Πύργος Πειραιά. Η ίδια προσέγγιση ισχύει και για τους χώρους εργασίας της DIMAND, καθώς τα κεντρικά γραφεία της διαθέτουν πιστοποίηση WELL Health-Safety Rating, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων αποτελούν προτεραιότητα τόσο στα έργα που αναπτύσσει όσο και στο ίδιο το εργασιακό της περιβάλλον.

Στο περιβαλλοντικό τομέα, η έκθεση αναφέρει ότι το 94% των αποβλήτων κατασκευής στα έργα της εταιρείας έχουν ανακυκλωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί, αποφεύγοντας την ταφή.

Επιπλέον, μέσω των αναπτύξεών της έχουν δημιουργηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης πάνω από 9.000 τετραγωνικά μέτρα χώρων πρασίνου.

Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το 2025, η DIMAND επένδυσε σχεδόν 680.000 ευρώ σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ το 97,6% των συνολικών δαπανών προμηθειών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, για κάθε μία άμεση θέση εργασίας που δημιουργεί η DIMAND υποστηρίζονται επιπλέον 35 θέσεις στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Η έκθεση καταγράφει επίσης σημαντικούς δείκτες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Το 2025, κάθε εργαζόμενος παρακολούθησε κατά μέσο όρο 24,3 ώρες εκπαίδευσης -τετραπλάσιες σε σχέση με το 2024- ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 43,9% του ανθρώπινου δυναμικού και το 33% της ανώτατης διοικητικής ομάδας. Επίσης, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν καταγράφηκε κανένα εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του έτους στα έργα της.

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η DIMAND υπογραμμίζει ότι το 100% των δραστηριοτήτων της αξιολογήθηκε ως προς τους κινδύνους διαφθοράς, χωρίς να καταγραφεί περιστατικό δωροδοκίας, παραβίασης δεοντολογίας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά το 2025.

Η έκθεση ESG αποτυπώνει τη στρατηγική της DIMAND να επενδύει στην επανάχρηση υφιστάμενων κτηρίων, στις πιστοποιημένες πράσινες αναπτύξεις και στις αστικές αναπλάσεις, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την αγορά ακινήτων και τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται.

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