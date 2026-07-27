Η-nvidia-θα-επενδύσει-5-δισ.-δολάρια-στη-νεοφυή-επιχείρηση-τεχνητής-νοημοσύνης-του-Ίλια-Σούτσκεβερ

Η Nvidia θα πραγματοποιήσει μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Safe Superintelligence, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας κατασκευής τσιπ και της νεοσύστατης επιχείρησης που συνιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής επιστήμονα της OpenAI, Ίλια Σούτσκεβερ, σύμφωνα με ένα άτομο που ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη συμφωνία το πρωί της Δευτέρας χωρίς να αποκαλύψουν τους οικονομικούς όρους.

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Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους της SSI, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η συμφωνία παρέχει επίσης στην SSI πρόσβαση στον τεχνολογικά πρωτοποριακό εξοπλισμό Vera Rubin της Nvidia.

Η στρατηγική συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα οριστικοποιήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα.

Το - είχε μεταδώσει νωρίτερα το ύψος της επένδυσης της Nvidia σε μετοχικό κεφάλαιο.

- Reuters