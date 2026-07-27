Η-philip-morris-διπλασιάζει-την-επένδυση-στις-εγκαταστάσεις-της-στο-Κολοράντο,-φτάνοντας-τα-1,2-δισ.-δολάρια

Η Philip Morris International ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διπλασίασε την προγραμματισμένη επένδυσή της στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Κολοράντο, φτάνοντας περίπου το 1,2 δισ. δολάρια έως το 2028, καθώς επεκτείνει τη δυναμικότητα παραγωγής για τη σειρά προϊόντων νικοτίνης σε φακελάκια Zyn.

Η εταιρεία είχε αρχικά ανακοινώσει, εντός του 2024, επένδυση ύψους 600 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής των φακελακίων νικοτίνης Zyn στην πόλη Ωρόρα· η μονάδα αυτή άνοιξε τη Δευτέρα.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εγκατάσταση παράγει φακελάκια νικοτίνης Zyn και θα υποστηρίξει τις εξαγωγές σε αγορές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η εγκατάσταση αναμένεται να αποφέρει ετήσιο οικονομικό όφελος ύψους περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων και να στηρίξει 1.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των τσιγάρων Marlboro πρόσθεσε ότι η μονάδα της Aurora έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων νικοτίνης της εταιρείας στο Όουενσμπορο του Κεντάκι και στο Wilson της Βόρειας Καρολίνα.

Τα φακελάκια νικοτίνης αποτελούν το προϊόν νικοτίνης με την ταχύτερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, μετρώντας εκατομμύρια χρήστες· ενισχύουν τις πωλήσεις της Philip Morris και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας στον τομέα των προϊόντων χωρίς καύση (smoke-free), συμπεριλαμβανομένης της συσκευής θέρμανσης καπνού IQOS και των ηλεκτρονικών τσιγάρων (vapes).

Έγκριση από FDA σε 20 τύπους φακελακίων νικοτίνης Zyn

Η επένδυση πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αφότου ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε 20 τύπους φακελακίων νικοτίνης Zyn ως λιγότερο επιβλαβείς σε σχέση με τα τσιγάρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να προωθεί πληροφορίες σχετικά με τον μειωμένο κίνδυνο σε σύγκριση με το κάπνισμα.

Τον Ιούλιο, η Philip Morris ξεπέρασε τις προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα χωρίς καύση.

- Reuters