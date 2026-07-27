Ιταλία:-Η-κυβέρνηση-Μελόνι-μειώνει-τους-φόρους-στο-πετρέλαιο-κίνησης-μέχρι-τις-6-Αυγούστου

Η κυβέρνηση Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα, ανακοίνωσε την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, μέχρι τις 6 Αυγούστου.

Προς το παρόν, δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου, για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις.

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Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, το όλο κόστος της περιορισμένης αυτής μείωσης φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικοί πόροι θα εξευρεθούν από πρόστιμα που επέβαλε η δημόσια αρχή κατά των τραστ και από δημόσιο ταμείο για την ευέλικτη κάλυψη σειράς κρατικών δαπανών.

«Σύστημα κινητών φόρων»

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση Μελόνι προτίθεται να εγκρίνει νέες μειώσεις των φόρων στα καύσιμα, εξερευνώντας μια νέα οδό, το λεγόμενο «σύστημα κινητών φόρων».

Η κύρια ιδέα στην οποία βασίζεται είναι ότι οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλίζονται από τον επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, κατά τις περιόδους στις οποίες αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Η νέα αυτή λύση θα επιβαρύνει ελάχιστα τα δημόσια ταμεία αλλά, όπως τονίζεται, υπάρχουν δυο «αστερίσκοι»: η εφαρμογή του συγκεκριμένου καινοτόμου συστήματος θα αρχίζει μόνον αφότου θα έχει προηγηθεί περίοδος με αυξημένη είσπραξη φόρου προστιθέμενης αξίας στον τομέα των καυσίμων. Το δε συνολικό, οικονομικό όφελος για τους οδηγούς, αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένο.

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