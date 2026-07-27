Κρατικές-ενισχύσεις:-Οι-κανόνες-της-ΕΕ-προάγουν-την-κοινωνική-στήριξη-και-τις-επενδύσεις

Είναι ένα ζωντανό εργαλείο που θα επικαιροποιείται όταν αλλάζουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τονίζει η Κομισιόν.

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Ένα νέο έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν κοινωνική στήριξη και κοινωνικές επενδύσεις.

Το έγγραφο καθοδήγησης βοηθά τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό μέτρων κρατικών ενισχύσεων για κοινωνική στήριξη και κοινωνικές επενδύσεις, όπως ορίζεται στη συμφωνία για καθαρή βιομηχανία. Συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για κοινωνική στήριξη και κοινωνικές επενδύσεις. Παρουσιάζει βασικά μέσα και μέτρα κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να υπηρετούν κοινωνικούς στόχους, όπως, για παράδειγμα: οι ενισχύσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με μειονεκτήματα ή αναπηρίες, οι ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση και μέτρα γνώσης υπέρ των εργαζομένων, η στήριξη των νοικοκυριών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και επιλεγμένα μέτρα με κοινωνικό όφελος, όπως οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει γενική πληροφόρηση για τα μέτρα δημόσιας στήριξης που δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και εξηγεί ποια είδη κρατικών ενισχύσεων επιτρέπονται βάσει των κανόνων της ΕΕ. Είναι ένα ζωντανό εργαλείο που θα επικαιροποιείται όταν αλλάζουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό θα γίνει, για παράδειγμα, όταν η Επιτροπή εκδώσει τον επικαιροποιημένο γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία.

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε σχετικά: «Το έγγραφο καθοδήγησης που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει πόσο ευρύ είναι το φάσμα των επιλογών που μπορούν να εξετάσουν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη διαφόρων κοινωνικών στόχων στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το έγγραφο καθοδήγησης καταδεικνύει επίσης τις δυνατότητες παροχής κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα οι εθνικές αρχές, χωρίς συμμετοχή της Επιτροπής. Θα διευκολύνει τη διάθεση δημόσιας χρηματοδότησης με ταχύτητα σε όσους την έχουν ανάγκη».