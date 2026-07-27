Με-διασφαλισμένη-χρηματοδότηση-θα-ολοκληρωθεί-ο-Προαστιακός-Δυτικής-Αττικής

Η σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

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Κανονικά θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, με εξασφάλιση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, όπως τονίζει σε ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) οφείλεται σε απρόβλεπτες τεχνικές και αδειοδοτικές δυσχέρειες, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις των εργασιών, με κίνδυνο αφενός το έργο να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Τ.Α.Α., αφετέρου η χώρα να κινδυνεύει με την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων από την Ε.Ε.

Η σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με τον νέο σχεδιασμό εξασφαλίζονται ο αναγκαίος χρόνος για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης του έργου δεν μειώνει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που αποδεσμεύονται, αξιοποιούνται άμεσα σε άλλα ώριμα έργα, μεγιστοποιώντας τη συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με πόρους του Τ.Α.Α. χρηματοδοτείται σειρά έργων για την αποκατάσταση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας, την οργανωτική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηρόδρομου (εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής σε 6 μεγάλες σιδηροδρομικές σήραγγες, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση 121 σιδηροδρομικών γεφυρών, επέκταση πλατφόρμας railway.gov.gr κ.ά.).