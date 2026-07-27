Μega deal Nvidia – OpenAI: Σε συνομιλίες για κατασκευή data center 500 δισ. δολ.

Η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις με την OpenAI για να στηρίξει χρηματοδότηση ύψους 250 δισ. δολ στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου κέντρου δεδομένων που σχεδιάζεται στις ΗΠΑ. Το έργο αναμένεται να κοστίσει συνολικά περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ που θα τοποθετηθούν εντός του κέντρου δεδομένων.

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Η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις με την OpenAI για να στηρίξει χρηματοδότηση ύψους 250 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου κέντρου δεδομένων που σχεδιάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη στρατηγική της να επενδύει μαζικά στις υποδομές που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρει η WSJ.

Ειδικότερα, η υποστήριξη από την Nvidia θα βοηθήσει τον κατασκευαστή του ChatGPT να μισθώσει ένα έργο 10 γιγαβάτ που αναπτύσσει η ενεργειακή θυγατρική της SoftBank, στο νότιο Οχάιο, σύμφωνα με την εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Για την OpenAI, η συμφωνία θα αποτελούσε το πρώτο βήμα προς τον έλεγχο της δικής της υποδομής αντί να την ενοικιάζει από τη Microsoft, την Amazon και την Oracle, ενώ για την Nvidia, θα εγγυόταν τη ζήτηση για τα τσιπ της για τα επόμενα χρόνια.

Το έργο αναμένεται να κοστίσει συνολικά περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ που θα τοποθετηθούν εντός του κέντρου δεδομένων, σύμφωνα με την WSJ.

Η εγγύηση των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων καλύπτει τη μίσθωση του κέντρου δεδομένων και τη χρηματοδότηση με χρέος, ωστόσο δεν θα καλύπτει τα τσιπ της Nvidia εντός του κέντρου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο, ο κατασκευαστής τσιπ συζητούσε επίσης τη χρηματοδότηση των αγορών τσιπ της OpenAI αξίας έως και 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με περίπου 800 μεγαβάτ ενέργειας.

Η ηλεκτρική ενέργεια για το έργο ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και χρηματοδοτείται από την Ιαπωνία στο πλαίσιο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας, που συνδέεται με τη δέσμευση του Τόκιο να επενδύσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ εμπλέκεται στη λήψη των αποφάσεων για το ποιος θα λάβει την ενέργεια.

Η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για τη μίσθωση της εγκατάστασης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οι Anthropic, Microsoft και Google έχουν επίσης μιλήσει με τον Λούτνικ τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σημειώνει το άρθρο.

Η συμφωνία υπογραμμίζει μια ευρύτερη μετατόπιση στην στρατηγική επενδύσεων των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς πλέον αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τις αγορές χρέους και μετοχών για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αντί για τα μετρητά, με τις δαπάνες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.