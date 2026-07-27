Νέα διάθεση του 6% της ΕΚΤΕΡ

Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο κ. Αθανάσιος Σίψας, μέσω της εταιρείας ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., πούλησε 1.622.880 μετοχές της ΕΚΤΕΡ σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,853% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο βασικός μέτοχος συνεχίζει να κατέχει περίπου 21,2%.

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Η διάθεση υπερκαλύφθηκε 2,12 φορές, με τη ζήτηση για 3.444.000 μετοχές. Σημαντικό είναι το μικρό discount που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της διάθεσης, το οποίο διαμορφώθηκε στο 6,5%, σε σύγκριση με 13,0% και 10,4% στα προηγούμενα placements, υποδεικνύοντας τη δυνατή επιθυμία των θεσμικών επενδυτών να επενδύσουν στην ΕΚΤΕΡ, πληρώνοντας αυξανόμενο ποσό και έτσι παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης και τις προοπτικές της εταιρείας.

Συνολικά, από τα τρία placements που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν διατεθεί 5.022.880 μετοχές, περίπου το 18% του κεφαλαίου, σε ελληνικά και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια με αναλογία 50%-50%. Για μία εταιρεία που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν γνωστή σε κανέναν διαχειριστή, η αλλαγή αυτή είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Τι έχει αλλάξει; Το πτυχίο 7ης τάξης. Η ένταξη στην ανώτατη βαθμίδα του εργοληπτικού μητρώου, τον Ιούλιο, επιτρέπει στην ΕΚΤΕΡ να διεκδικεί έργα χωρίς περιορισμούς προϋπολογισμού και να συμμετέχει αυτόνομα σε διαγωνισμούς από τους οποίους μέχρι τώρα αποκλείονταν.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στις Κολυμπήθρες Πάρου. Αυτό, σε συνδυασμό με μία σταθερή πορεία συνέπειας και χρηματοοικονομικής υγείας που χαρακτηρίζει την εταιρεία, ενισχύει τις προοπτικές της.

Δύο σημαντικά ορόσημα σε έναν μήνα, για μία εταιρεία που δεν δείχνει να επιβραδύνεται. Είναι προφανές ότι οι διαχειριστές δεν εκτίμησαν το σημερινό επίπεδο της ΕΚΤΕΡ. Εκτίμησαν το μέλλον της.

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., που συνδέεται με τον κ. Αθανάσιο Σίψα, μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), έχει κατέβει κάτω από το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, το άμεσο ποσοστό της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 1.622.880 δικαιώματα ψήφου.

Η μεταβολή προήλθε από πώληση της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές 1.622.880 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.144.400,00 €, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.07.2026.

Πριν από τη μεταβολή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. κατείχε 1.622.880 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 5,853% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Ως αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής, μειώθηκε το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανασίου Σίψα στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Αθανάσιος Σίψας, μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 20%, υπήρξε σε μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερη από 5%.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία έπεσε κάτω από το όριο του 25%. Το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 21,167% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,661% του συνόλου) και 2.358.600 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 8,506% του συνόλου).

Πριν από τις ανωτέρω μεταβολές, ο κ. Αθανάσιος Σίψας κατείχε 27,02% δικαιώματα ψήφου, προερχόμενα από 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,661% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και 3.981.480 έμμεσα (ποσοστό 14,36% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).