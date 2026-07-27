Νέα-εξασφαλισμένη-χρηματοδότηση-υψηλής-προτεραιότητας-306-εκατ.-ευρώ-για-bally’s-intralot

Σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) με θεσμικούς δανειστές, 306 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Bally’s Intralot.

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Σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) με θεσμικούς δανειστές, συνολικού 306 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Bally’s Intralot.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η νέα χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη σε βάση υψηλής προτεραιότητας από μέλη του Ομίλου Bally’s Intralot, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξασφαλισμένης χρηματοδότησης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου.

«Η Bally’s Intralot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη Νέα Χρηματοδότηση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και σκοπούς κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εξαγορών της (Acquisitions) και για την αναχρηματοδότηση λοιπών οφειλών. Η διαθεσιμότητα και η εκταμίευση της Νέας Χρηματοδότησης υπόκεινται στην πλήρωση συνήθων προϋποθέσεων. Η Νέα Χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της υφιστάμενης εξασφαλισμένης κεφαλαιακής διάρθρωσης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου Bally’s Intralot» καταλήγει.