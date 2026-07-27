Ο όμιλος Σαράντη και τα My market ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα στήριξης ΑμεΑ για 4η χρονιά

Ο όμιλος Σαράντη σε συνεργασία με τα My market ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κοινή τους πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PassPantou – Skills for Wheels, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η προώθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων.

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Φέτος, η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στην προώθηση της ανεξαρτησίας. Η συμβολή του παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά και του οργανισμού RUSH OUT υπήρξε καθοριστική, καθώς προσέφεραν την εμπειρία τους στην εκπαίδευση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

Με τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον όμιλο Σαράντη και τα My market, δόθηκε η ευκαιρία σε 10 άτομα να εκπαιδευτούν σε καθημερινές πρακτικές αυτοεξυπηρέτησης, υπό την καθοδήγηση του Μάκη Καλαρά και της εξειδικευμένης ομάδας του. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τις δεξιότητές τους, κάνοντάς ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή.

Η συμβολή των καταναλωτών ήταν επίσης σημαντική, καθώς με τις αγορές τους από τα καταστήματα του ομίλου Σαράντη στα My market κατά το διάστημα 08/07 – 21/07/2026, υποστήριξαν ενεργά την υλοποίηση του προγράμματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φετινής δράσης επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του ομίλου Σαράντη και των My market να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σε συνεργασία με τον Μάκη Καλαρά και τον οργανισμό RUSH OUT, συνέβαλαν ενεργά στην ενδυνάμωση ατόμων με κινητική αναπηρία, προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή και ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους.