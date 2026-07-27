ΠΑΣΟΚ: Κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κύκλων Πολιτικής την Πέμπτη – Χουρδάκης προ των πυλών

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ρυθμούς μέσα στο καλοκαίρι και δίνει το παρών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μετά την εκδήλωση του Σαββάτου όπου κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησαν από τη Χίο για τη Ναυτιλία, σειρά έχει κοινή συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής και του Πολιτικού Συμβουλίου την Πέμπτη στις 11 το πρωί.

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Τα στελέχη και μέλη των οργάνων αναμένεται να παρουσιάσουν τις προτάσεις ο καθένας στον τομέα του, που θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης στον δρόμο για τη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε από τη Χίο ότι από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τις τιμές των εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και με τα δεδομένα αυτά το ΠΑΣΟΚ θα σχεδιάσει τη στρατηγική του για τη νησιωτική πολιτική.

«Από τη Δευτέρα το πρωί το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. που υπηρετεί σε αυτό τον τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και των νησιών και των μόνιμων κατοίκων», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή ψηφοφορία

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να ψηφίσει παρών σε όσα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης τα στελέχη της πράσινης παράταξης εκτιμούν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και υπάρχουν και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ προς αναθεώρηση όπως το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το άρθρο 90 για την επιλογή των ανώτατων δικαστών και το άρθρο 86 και όχι σε όσα άρθρα οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη θεωρηθούν ότι δεν πρέπει να αλλάξουν στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, όπως το άρθρο για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.α

Χουρδάκης προ των πυλών

Φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες και πιθανότατα εντός εβδομάδας θα ανακοινωθεί η ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής που εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας και στη συνέχεια συστρατεύτηκε με το κόμμα Κασσελάκη. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σε εκδηλώσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα δείχνουν ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα δώσει τη μάχη με την πράσινη φανέλα στην Α’ Θεσσαλονίκης.

- sofokleous10.gr

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