Πτήση της Olympic Air επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω καπνού – Η ανακοίνωση της Aegean

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.

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Ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών παρουσιάστηκε στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Όπως υπογραμμίζει η Aegean, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.