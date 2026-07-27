Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-με-ώθηση-από-την-πτώση-του-πετρελαίου

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Με κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα (27/7), καθώς η επενδυτική ψυχολογία έχει ανέβει μετά την παύση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χάρη στην οποία οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να αποκλιμακώνονται.

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 τερμάτισε στις 644,62 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 25.424,41 μονάδες με άνοδο 1,3%, ο γαλλικός CAC έκλεισε στις 8.406,06 μονάδες, κερδίζοντας 0,4% και ο βρετανικός FTSE στις 10.781,75 μονάδες με κέρδη 0,42%.

Παράλληλα, στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε 0,49% στις 52.054,95 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,8% στις 19.741,30 μονάδες.