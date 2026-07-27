Στα-867-εκατ.-ευρώ-η-αξία-του-χαρτοφυλακίου-της-trastor-το-α’-εξάμηνο

Η αναπροσαρμογή των επενδυτικών της ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη περίπου 18,3 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

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Στα 867 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία του χαρτοφυλακίου της Trastor το α΄ εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αναπροσαρμογή των επενδυτικών της ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη περίπου 18,3 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του εξαμήνου.

Ολόκληρη ανακοίνωση:

Η TRASTOR ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη δημοσίευση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Βασικά σημεία:

• Η αξία του χαρτοφυλακίου της TRASTOR ανήλθε σε €867 εκατ., αυξημένη κατά €44,4 εκατ. (+5,4%) σε σχέση με την 31.12.2025 και κατά €169,7 εκατ. (+24,3%) έναντι της 30.06.2025.

• Η αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη ύψους περίπου €18,3 εκατ. στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση.

• Η TRASTOR εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο logistics μεταξύ των ελληνικών ΑΕΕΑΠ, βάσει εύλογης αξίας (GAV), ενώ παράλληλα ενισχύει επιλεκτικά την παρουσία της σε ποιοτικά ακίνητα γραφείων.

• Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση τριών ακινήτων συνολικού τιμήματος €38,6 εκατ., σε κομβικές τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

• Παράλληλα, η TRASTOR εφαρμόζει πειθαρχημένη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων (capital recycling) μέσω επιλεκτικών αποεπενδύσεων, με την ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2026 δύο πωλήσεων ακινήτων συνολικού τιμήματος €17,6 εκατ., οι οποίες απέφεραν κέρδος €2,3 εκατ. περίπου.

Κατά την 30.06.2026, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε 66 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας €867 εκατ., έναντι 65 ακινήτων συνολικής εύλογης αξίας €822,6 εκατ. την 31.12.2025 και 64 ακινήτων συνολικής εύλογης αξίας €697,3 εκατ. την 30.06.2025. Από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου, 65 βρίσκονται στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο.

Η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αντανακλά την επιτυχημένη υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας και την ταχεία εκτέλεση των επενδύσεων που είχαν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Καθοριστική ήταν η συμβολή τόσο της ολοκλήρωσης νέων επενδύσεων όσο και των υπεραξιών που δημιουργήθηκαν στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης και της αναβάθμισης επιλεγμένων ακινήτων.

Η δυναμική του χαρτοφυλακίου αναμένεται να αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, τα οποία θα δημοσιευθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ειδικότερα, η αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη ύψους περίπου €18,3 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία ακινήτων, βάσει εύλογης αξίας στις 30.06.2026, έχει ως εξής:

• Κτήρια γραφείων: 53,5%

• Εμπορικές αποθήκες (Logistics): 26,9%

• Κτήρια μικτής χρήσης: 11,1%

• Εμπορικά καταστήματα: 8,1%

• Λοιπά ακίνητα: 0,4%

Η επενδυτική στρατηγική της TRASTOR βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στον κλάδο των logistics, τη στοχευμένη απόκτηση ακινήτων υψηλής ποιότητας σε προνομιακές τοποθεσίες, με σαφή περιθώρια λειτουργικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης, και την πειθαρχημένη ανακύκλωση κεφαλαίων μέσω επιλεκτικών πωλήσεων και επανεπενδύσεων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η TRASTOR επιτάχυνε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, ολοκληρώνοντας την απόκτηση τριών εμβληματικών ακινήτων στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, με συνολικό τίμημα €38,6 εκατ., τα οποία αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου €1,3 εκατ. στα κέρδη από αναπροσαρμογή σε εύλογες αξίες της περιόδου. Από τις τρεις επενδύσεις, οι δύο εντάσσονται στη στρατηγική manage-to-core, ενώ η τρίτη αφορά επιλεκτική τοποθέτηση σε γραφειακό ακίνητο στο κεντρικό επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των μελλοντικών μισθωτικών εσόδων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία προχώρησε σε δύο επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων, εισπράττοντας συνολικό τίμημα €17,6 εκατ. και καταγράφοντας κέρδος περίπου €2,3 εκατ. Τα κεφάλαια που απελευθερώθηκαν θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση νέων επενδύσεων με ισχυρότερες προοπτικές δημιουργίας αξίας, υποστηρίζοντας τη βέλτιστη κατανομή των κεφαλαίων και το μελλοντικό προφίλ αποδόσεων του χαρτοφυλακίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την άμεση ενεργοποίηση του διευρυμένου επενδυτικού της προγράμματος, η TRASTOR εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή ρευστότητα, σαφείς προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίων και ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της.