Στο-«κόκκινο»-η-shein:-Ζημιές-99-εκατ.-δολαρίων-ελέω-δασμών-Τραμπ-και-πολέμου

Για χρόνια, η Shein αποτελούσε το απόλυτο success story του ηλεκτρονικού εμπορίου, χτίζοντας μια αυτοκρατορία πάνω στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τις ταχύτατες παραδόσεις και ένα φορολογικό καθεστώς που της επέτρεπε να διοχετεύει εκατομμύρια μικροδέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς δασμούς.

Το μοντέλο αυτό, όμως, δέχεται πλέον ισχυρό πλήγμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρές ζημιές 99 εκατ. δολαρίων, έναντι καθαρών κερδών 395 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι πωλήσεις επιβραδύνθηκαν μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να καταργήσει τη φορολογική εξαίρεση για τις εισαγωγές μικρής αξίας.

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Το τέλος του μεγάλου πλεονεκτήματος

Στην οικονομική της έκθεση, η Shein αναγνωρίζει ότι η κατάργηση της λεγόμενης εξαίρεσης de minimis επηρέασε άμεσα τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι πρόσφατα, προϊόντα αξίας έως 800 δολαρίων μπορούσαν να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς την επιβολή δασμών, ένα καθεστώς που αξιοποιούσαν μαζικά πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu για να προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε αυτή την εξαίρεση, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος των εισαγωγών.

Η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι εξετάζει πλέον αυξήσεις τιμών στην αμερικανική αγορά, προκειμένου να απορροφήσει μέρος του πρόσθετου κόστους.

Και ο πόλεμος με το Ιράν αύξησε την πίεση

Στις δυσκολίες προστέθηκε και η γεωπολιτική κρίση. Η Shein επισημαίνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση σε ορισμένες αγορές, αύξησε το λειτουργικό κόστος και προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με αυξημένα μεταφορικά κόστη και μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ετοιμάζεται για το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Τα οικονομικά αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η κατάθεση των στοιχείων δεν περιλαμβάνει ακόμη πληροφορίες για το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς, την αποτίμηση ή το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής.

Στις 10 Ιουλίου, η Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC) ενέκρινε το σχέδιο εισαγωγής της Shein στο Χονγκ Κονγκ, έπειτα από τις αποτυχημένες προσπάθειες της εταιρείας να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνονται

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η βάση των πελατών της εταιρείας εξακολουθεί να διευρύνεται.

Στο δωδεκάμηνο έως το τέλος Μαρτίου, η Shein διέθετε 281 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, σημειώνοντας αύξηση άνω του 16% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Οι καταναλωτές πραγματοποίησαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο παραγγελίες, στοιχείο που δείχνει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της παραμένει ισχυρή, παρά την επιβράδυνση των εσόδων.

Νέες πιέσεις και από την Ευρώπη

Οι προκλήσεις για τη Shein δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλος 3 ευρώ στις εισαγωγές χαμηλής αξίας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, στοχεύοντας -όπως έχει αναφέρει- στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού από κινεζικές πλατφόρμες.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η Shein καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές εμπορικό περιβάλλον, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη αυστηροποιούν τους κανόνες που για χρόνια στήριξαν την εκρηκτική ανάπτυξή της.