«Συγγνώμη,-λάθος»:-Οι-τεχνολογικοί-κολοσσοί-προσλαμβάνουν-ξανά,-αφού-η-ΑΙ-δεν-μπορεί-να-αντικαταστήσει-τους-εργαζομένους

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια περικοπών και «παγώματος» προσλήψεων, μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις αλλάζουν στρατηγική.

Από την Alphabet έως τη Booz Allen Hamilton και τη CSX, οι διοικήσεις παραδέχονται ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τελικά περισσότερους εργαζομένους, όπως επισημαίνεται σε εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Για σχεδόν δύο χρόνια, το κυρίαρχο αφήγημα στην εταιρική Αμερική ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα περιόριζε δραστικά τις ανάγκες για προσωπικό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις «πάγωσαν» τις προσλήψεις ή και προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις και επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια στην AI, θεωρώντας ότι μεγάλο μέρος της εργασίας θα μπορούσε σύντομα να αυτοματοποιηθεί.

Σήμερα, το αφήγημα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Από τις εταιρείες τεχνολογίας μέχρι τις μεταφορές, τη βιομηχανία και την άμυνα, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις ανακοινώνουν ότι σχεδιάζουν νέες προσλήψεις, καθώς διαπιστώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν αρκεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη.

Η στροφή αυτή δεν σημαίνει ότι η AI απέτυχε. Αντιθέτως, δείχνει ότι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο απαιτεί ανθρώπους με νέες δεξιότητες, ικανούς να συνεργάζονται με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντί να αντικαθίστανται από αυτά.

Από τις απολύσεις στις προσλήψεις

Τους τελευταίους μήνες αρκετές μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, αναθεωρώντας την ιδιαίτερα συγκρατημένη στάση που είχαν υιοθετήσει την προηγούμενη περίοδο.

Η Booz Allen Hamilton, ένας από τους μεγαλύτερους εργολάβους της αμερικανικής κυβέρνησης, παραδέχθηκε ότι χρειάζεται να επιταχύνει τις προσλήψεις, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και προσωπικό με ειδικές διαβαθμίσεις αυξάνεται. Η εταιρεία είχε μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 7,5% τον τελευταίο χρόνο, μετά τις περικοπές ομοσπονδιακών συμβάσεων, όμως πλέον κάνει λόγο για αλλαγή πορείας.

Αντίστοιχα, η Alphabet ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να προσλαμβάνει σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud, ενώ η ServiceNow σχεδιάζει να ενισχύσει το εμπορικό της δίκτυο για να αξιοποιήσει τη ζήτηση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στον τεχνολογικό κλάδο. Η σιδηροδρομική εταιρεία CSX προανήγγειλε αύξηση του προσωπικού που απασχολείται στη λειτουργία των τρένων, προκειμένου να καλύψει υψηλότερη ζήτηση, ενώ η Snap-on σχεδιάζει επίσης νέες προσλήψεις για να στηρίξει την ανάπτυξή της.

Η AI δεν υποκαθιστά, αλλά αλλάζει τον ρόλο των ανθρώπων

Πίσω από αυτή τη μεταστροφή βρίσκεται μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλές επιχειρήσεις είχαν περιορίσει τις προσλήψεις, ιδιαίτερα σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, θεωρώντας ότι οι εφαρμογές AI θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών.

Στην πράξη, όμως, διαπίστωσαν ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται περισσότερο όταν άνθρωποι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας ανθρώπινου δυναμικού Lattice, Σάρα Φράνκλιν, σημειώνει ότι ακόμη και όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί προηγμένους «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης για τον προγραμματισμό ή τις πωλήσεις, εξακολουθεί να χρειάζεται μηχανικούς λογισμικού, πωλητές και νέους εργαζομένους που γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία.

Όπως αναφέρει, πολλοί εργοδότες συνειδητοποιούν πλέον ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι διαθέτουν πιο φυσική εξοικείωση με την AI, γεγονός που τους καθιστά πολύτιμους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

SHUTTERSTOCK

Η αγορά εργασίας εκπλήσσει

Η αλλαγή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Μετά από περίπου 18 μήνες περιορισμού των λευκών κολάρων, οι απολύσεις υποχωρούν, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, στελέχη της Robert Half, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στελέχωσης προσωπικού στις ΗΠΑ, διαπιστώνουν ότι ολοένα περισσότεροι πελάτες επιστρέφουν στην αγορά αναζητώντας προσωπικό, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις της AI στην απασχόληση αποδεικνύονται μέχρι στιγμής ηπιότερες από τις αρχικές προβλέψεις.

Οι αβεβαιότητες επιμένουν

Παρά την αλλαγή κλίματος, οι ειδικοί αποφεύγουν να μιλήσουν για οριστική ανατροπή.

Ο ομότιμος καθηγητής του MIT Πολ Όστερμαν επισημαίνει στη WSJ ότι κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει με βεβαιότητα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει τελικά σε περισσότερες ή λιγότερες θέσεις εργασίας.

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν το κατάλληλο μοντέλο οργάνωσης. Είναι πιθανό, όπως σημειώνει, να συνεχιστούν οι πιέσεις για μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες και λιγότερες μόνιμες θέσεις σε ορισμένους κλάδους.

Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα διαφέρει αισθητά από εκείνη που επικρατούσε πριν από έναν χρόνο. Αντί για ένα μέλλον χωρίς εργαζομένους, οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταργεί την ανθρώπινη εργασία, αλλά μεταβάλλει τις δεξιότητες που απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι και μηχανές συνεργάζονται.