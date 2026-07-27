Συνταξιούχοι και σαββατοκύριακα τραβούν την ανάπτυξη: Πώς άλλαξε ο εσωτερικός τουρισμός το 2025

Το 2025 ήταν χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό εσωτερικό τουρισμό. Οι Έλληνες ταξίδεψαν περισσότερο, έμειναν περισσότερο και ξόδεψαν σημαντικά περισσότερα σε σχέση με το 2024, με κάθε βασικό μέγεθος της έρευνας να καταγράφει διψήφια ή σχεδόν διψήφια άνοδο. Πίσω όμως από τα ρεκόρ κρύβονται δύο διαχρονικά αγκάθια που η φετινή έρευνα φωτίζει με ενάργεια: η ασφυκτική συγκέντρωση της κίνησης στην καρδιά του καλοκαιριού και το κόστος, που παραμένει ο νούμερο ένα λόγος για όσους δεν ταξίδεψαν καθόλου.

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Τα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2026 και αφορά το έτος αναφοράς 2025.

Η μεγάλη εικόνα με μια ματιά

Το παρακάτω infographic συγκεντρώνει τα κρίσιμα μεγέθη της χρονιάς — ταξιδιώτες, ταξίδια, διανυκτερεύσεις και δαπάνες — καθώς και την κατανομή ανά μήνα, προορισμό και μέσο μεταφοράς.## Η ανάπτυξη έχει βάθος — αλλά και ανισότητες

Το γεγονός ότι τα ταξίδια (+13,0%) αυξάνονται σχεδόν διπλάσια από τους ταξιδιώτες (+8,4%) δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν προήλθε μόνο από νέους ανθρώπους που μπήκαν στην αγορά, αλλά και από όσους ήδη ταξίδευαν και το έκαναν πιο συχνά μέσα στη χρονιά. Το 97,0% των ταξιδιών αφορούσε προσωπικούς λόγους (διακοπές, αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους) και μόλις το 3,0% επαγγελματικούς — που, μάλιστα, ήταν η μοναδική κατηγορία σε υποχώρηση (τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν 4,8%).

Η δυναμική όμως δεν κατανεμήθηκε ομοιόμορφα στις ηλικίες. Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς είναι οι άνω των 65 ετών: οι ταξιδιώτες αυτής της ομάδας αυξήθηκαν κατά 24,0% (στις 774 χιλ.), τα ταξίδια τους κατά 28,5% και οι δαπάνες τους κατά 21,0% — οι υψηλότεροι ρυθμοί μεταξύ όλων των ηλικιών. Η εικόνα μιας ενεργής, «ταξιδιάρικης» γενιάς συνταξιούχων αρχίζει να αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία. Στον αντίποδα, η ομάδα 25-44 ετών — η πιο πιεσμένη από επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις — κινήθηκε σχεδόν στάσιμα (+2,0%), παρότι παραμένει η δεύτερη πολυπληθέστερη σε αριθμό ταξιδιών.

Ο Αύγουστος καταπίνει τον χάρτη — και ο Ιούνιος «βαραίνει» ασύμμετρα

Η εποχικότητα παραμένει το πιο επίμονο χαρακτηριστικό. Ο Αύγουστος μόνος του συγκεντρώνει το 31,3% όλων των ταξιδιών και το 34,9% των διανυκτερεύσεων· μαζί με τον Ιούλιο (17,5%) οι δύο μήνες αιχμής απορροφούν σχεδόν το ήμισυ της ετήσιας κίνησης. Ένα ενδιαφέρον σημείο κρύβεται στον Ιούνιο: ενώ αντιστοιχεί μόλις στο 7,3% των ταξιδιών, «παράγει» το 12,2% των διανυκτερεύσεων — ένδειξη ότι όσοι ταξιδεύουν τον Ιούνιο τείνουν να μένουν πολύ περισσότερο, προφανώς σε πιο εκτεταμένες καλοκαιρινές διακοπές.

Παράλληλα, οι σύντομες αποδράσεις είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία: τα ταξίδια διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων αυξήθηκαν κατά 26,7% και οι σχετικές δαπάνες κατά 21,6%. Οι Έλληνες, δηλαδή, δεν κάνουν απλώς περισσότερες μεγάλες διακοπές — προσθέτουν και μικρά, ευέλικτα ταξίδια στο ετήσιο πρόγραμμά τους.

Εσωτερικό vs. εξωτερικό: η όρεξη για έξω μεγαλώνει ταχύτερα

Οκτώ στα δέκα ταξίδια (85,0%) παραμένουν εντός Ελλάδας, αλλά τα ταξίδια στο εξωτερικό τρέχουν πιο γρήγορα: +18,8% έναντι +12,8% για τα εγχώρια, ενώ οι δαπάνες στο εξωτερικό ανέβηκαν κατά 16,3%, φτάνοντας σχεδόν το 1 δισ. ευρώ. Στους προορισμούς εξωτερικού, η Ιταλία κρατά την πρωτιά με 12,9% των ταξιδιών, με την Αλβανία σχεδόν κολλητά (11,9%) — απόδειξη της ανόδου των οδικών αποδράσεων στα Βαλκάνια. Ακολουθούν Γερμανία (6,7%), Ηνωμένο Βασίλειο (6,5%) και Γαλλία (5,4%). Χαρακτηριστικό είναι ότι στα ταξίδια εξωτερικού κυριαρχεί το αεροπλάνο (76,9%), ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί το αυτοκίνητο (74,8%).

Πού καταλήγει το χρήμα

Η μέση ημερήσια δαπάνη διαφοροποιείται δραματικά ανάλογα με τον προορισμό. Για την πολυπληθέστερη κατηγορία εγχώριων ταξιδιών — 4 έως 7 ημέρες, το 40,7% των ταξιδιών εσωτερικού — η μέση ημερήσια δαπάνη ήταν 76,7 ευρώ. Για τα αντίστοιχα ταξίδια εξωτερικού, ο δείκτης σχεδόν διπλασιάζεται στα 152,7 ευρώ. Στη διάρθρωση των συνολικών δαπανών, η εστίαση παραμένει το μεγαλύτερο κονδύλι (32,1%, 1,18 δισ. ευρώ), ακολουθούμενη από τα μεταφορικά (22,7%) και τη διαμονή (21,6%).

Στα καταλύματα, η εικόνα μοιράζεται σχεδόν στα δύο ως προς τα ταξίδια (52,1% μη ενοικιαζόμενα έναντι 47,9% ενοικιαζόμενα), αλλά αποκλίνει έντονα ως προς τις διανυκτερεύσεις: τα μη ενοικιαζόμενα (εξοχικά, φιλοξενία από συγγενείς και φίλους) συγκεντρώνουν το 71,6% των διανυκτερεύσεων, αντανακλώντας τις πολύ μεγαλύτερες παραμονές στα οικογενειακά «δεύτερα σπίτια». Τα ξενοδοχεία, πάντως, ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους: +18,6% σε ταξίδια και +17,0% σε διανυκτερεύσεις.

Η σκοτεινή πλευρά: το κόστος κρατά εκτός ένα μεγάλο κομμάτι

Πίσω από τα ρεκόρ κρύβεται μια επίμονη πραγματικότητα. Ανάμεσα σε όσους δεν έκαναν κανένα προσωπικό ταξίδι, ο κυρίαρχος λόγος παραμένει με συντριπτική διαφορά ο οικονομικός: το 56,4% το απέδωσε στην έλλειψη χρημάτων. Ακολουθούν λόγοι υγείας ή περιορισμένης κινητικότητας (20,8%) και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω εργασίας (16,7%). Με άλλα λόγια, η άνοδος του εσωτερικού τουρισμού συνυπάρχει με ένα σημαντικό τμήμα νοικοκυριών που εξακολουθεί να μένει απ’ έξω — φραγμένο πρωτίστως από το κόστος, όχι από την έλλειψη διάθεσης.

Το συμπέρασμα για τη σεζόν 2026 είναι διπλό. Η εγχώρια ζήτηση αποδεικνύεται ανθεκτική και σε αναπτυξιακή τροχιά, με τους συνταξιούχους και τις σύντομες αποδράσεις να δίνουν νέα καύσιμα. Ταυτόχρονα, η υπερσυγκέντρωση στον Αύγουστο και η οικονομική εξαίρεση ενός στα δύο μη-ταξιδεύοντα νοικοκυριά υπενθυμίζουν ότι το περιθώριο ανάπτυξης βρίσκεται ακριβώς εκεί: στην επιμήκυνση της σεζόν και στην προσιτότητα.