ΣΥΡΙΖΑ:-Ο-κ.-Γεωργιάδης-οφείλει-να-αποσύρει-την-απαράδεκτη-παρέμβαση-στον-ΠΙΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη στήριξή του στις εύλογες αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας απέναντι στην πρωτοφανή κυβερνητική παρέμβαση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

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«Η επιλογή του κ. Γεωργιάδη να νομοθετήσει τη δυνατότητα διορισμού διοίκησης σε έναν αυτοδιοικούμενο επιστημονικό φορέα παραπέμπει σε άλλες, σκοτεινές εποχές κρατικού αυταρχισμού και θεσμικής χειραγώγησης. Δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Οι έντονες αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κατάφερε για μία ακόμη φορά να εκθέσει διεθνώς τη χώρα, πλήττοντας το κύρος των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να αποσύρει άμεσα αυτή την απαράδεκτη παρέμβαση και να σεβαστεί την αυτονομία και τη δημοκρατική λειτουργία των επιστημονικών συλλόγων».

- sofokleous10.gr

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