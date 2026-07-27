Τα αποτελέσματα πριν τα αποτελέσματα

Η αγορά γνωρίζει ήδη ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ανακοινώσουν ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Η Morgan Stanley πηγαίνει ένα βήμα βαθύτερα και εξετάζει ποιες διοικήσεις θα αναγκαστούν να ανεβάσουν τις προβλέψεις τους για το 2026. Eurobank και Πειραιώς προηγούνται στις πιθανότητες θετικής έκπληξης, η Εθνική παραμένει η πλέον συντηρητική επιλογή του κλάδου, η Alpha Bank προσθέτει στα έσοδά της προμήθειες, εξαγορές και τον παράγοντα UniCredit, ενώ η CrediaBank αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τις τέσσερις συστημικές. Στο σύνολο της έκθεσης χορηγήσεις, έσοδα από τόκους και προμήθειες κινούνται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις των διοικήσεων.

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Η Eurobank είναι μία από τις δύο προτιμώμενες επιλογές της Morgan Stanley πριν από τις ανακοινώσεις. Ο οίκος υπολογίζει κέρδη μετά φόρων 414 εκατ. ευρώ, κατά 7,8% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, με τα βασικά λειτουργικά κέρδη να υπερβαίνουν το consensus κατά 2%. Η πρώτη υπέρβαση έρχεται από τα έσοδα τόκων, τα οποία εκτιμώνται στα 684 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Η δεύτερη βρίσκεται στις προμήθειες, οι οποίες αναμένονται στα 222 εκατ. ευρώ, με άνοδο 13,8%. Η Morgan Stanley περιμένει από τη διοίκηση αναβάθμιση του guidance για τα έσοδα τόκων του 2026 κατά 6%, ενώ ανεβάζει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της τριετίας 2026-2028 κατά 2%-3%. Για το 2028 προβλέπει RoTE 16,9%, P/E 7,6 φορές και τιμή-στόχο 4,90 ευρώ. Το πλεονέκτημα της Eurobank ενισχύεται από τη γεωγραφική διασπορά σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και από την αυξανόμενη συμμετοχή των προμηθειών στα συνολικά έσοδα.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα αντιμετωπίζεται από τη Morgan Stanley ως η ασφαλέστερη τραπεζική τοποθέτηση στην Ελλάδα. Ο χαρακτηρισμός στηρίζεται στον δείκτη CET1, στην υψηλή ρευστότητα, στον χαμηλό λόγο δανείων προς καταθέσεις, στα περιορισμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και στις υψηλές καλύψεις. Για το δεύτερο τρίμηνο προβλέπονται κέρδη μετά φόρων 315 εκατ. ευρώ, περίπου 6% πάνω από το consensus, με έσοδα τόκων 559 εκατ. ευρώ και προμήθειες 128 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναμένεται να ανεβάσει τον στόχο για τα ετήσια έσοδα τόκων σε αύξηση 5%, από χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό προηγουμένως. Η Εθνική διαθέτει και το μεγαλύτερο κεφαλαιακό απόθεμα του κλάδου. Η Morgan Stanley υπολογίζει ότι μπορεί να επιστρέψει στους μετόχους ποσό ίσο με 21% της χρηματιστηριακής της αξίας μέσα στην επόμενη τριετία, διατηρώντας παράλληλα 700 εκατ. ευρώ για πιθανές εξαγορές. Η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 17,20 ευρώ, με σύσταση Equal-weight, καθώς η ισχυρή ποιότητα του ισολογισμού συνοδεύεται από υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με τις φθηνότερες τραπεζικές επιλογές.

Η Πειραιώς συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες αναβάθμισης των εκτιμήσεων της αγοράς. Η Morgan Stanley προβλέπει κέρδη μετά φόρων 324 εκατ. ευρώ, κατά 7% υψηλότερα από το consensus, με έσοδα τόκων 504 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων 499 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα ξεχωρίζει κυρίως για το περιθώριο αναθεώρησης των στόχων της: ο οίκος βλέπει δυνατότητα αύξησης του guidance για τα έσοδα τόκων του 2026 κατά 5% και του στόχου προμηθειών για το 2028 κατά 14%. Η δεύτερη πηγή υπεραπόδοσης προέρχεται από τις υπηρεσίες, την ασφαλιστική δραστηριότητα και τη διαχείριση κεφαλαίων. Για το 2028 η Morgan Stanley τοποθετεί τις σχετικές εισπράξεις 9% πάνω από το consensus και 13% πάνω από το επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης. Η χαμηλή σχέση δανείων προς καταθέσεις προσφέρει χώρο για ταχύτερη πιστωτική επέκταση. Με τιμή-στόχο 11,30 ευρώ, σύσταση Overweight και P/E 7,4 φορές για το 2028, η Πειραιώς παραμένει ελκυστική, παρότι ο οίκος παραδέχεται ότι η μεγάλη άνοδος της μετοχής έχει περιορίσει μέρος της αρχικής υποτίμησης.

Στην Alpha Bank, οι αριθμοί χρειάζονται μια δεύτερη ανάγνωση. Το μέρισμα περίπου 40 εκατ. ευρώ από την Prodea αυξάνει τις προμήθειες, όμως η θετική αυτή επίδραση εξουδετερώνεται από ισόποση επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Έτσι, η Morgan Stanley εστιάζει στις οργανικές προμήθειες, τις οποίες υπολογίζει περίπου 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, με κινητήριες δυνάμεις την επενδυτική τραπεζική, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις νέες χρηματοδοτήσεις. Τα κέρδη μετά φόρων εκτιμώνται στα 244 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες αναμένονται στα 205 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 51,2% ετησίως και κατά 26% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Για το σύνολο του 2026, τα έσοδα τόκων υπολογίζονται σε 1,755 δισ. ευρώ και οι προμήθειες σε 643 εκατ. ευρώ. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο και οι εξαγορές μπορούν να οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις κερδών προ φόρων περίπου 5%. Προσθέτει επίσης την πιθανότητα πλήρους ελέγχου από τη UniCredit και ενδεχόμενη αναγνώριση φορολογικών απαιτήσεων που θα μπορούσε να ενισχύσει τον CET1 έως 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Η τιμή-στόχος ανέρχεται στα 4,90 ευρώ.

Η CrediaBank καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της έκθεσης, με μεγαλύτερη εξάρτηση από την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου. Για το δεύτερο τρίμηνο η Morgan Stanley προβλέπει κέρδη μετά φόρων 9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση και 86% ετησίως. Τα έσοδα τόκων αναμένονται στα 52 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12% από το πρώτο τρίμηνο και 26% από πέρυσι, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύονται κατά 73% ετησίως. Η πιστωτική επέκταση αποτελεί τον βασικό μοχλό, με τα δάνεια να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 21% το 2026 και κατά 59% το 2027, όταν θα ενσωματωθεί πλήρως και η HSBC Malta. Τα έσοδα τόκων προβλέπεται να περάσουν από 219 εκατ. ευρώ το 2026 σε 431 εκατ. ευρώ το 2027 και 539 εκατ. ευρώ το 2028. Το προσαρμοσμένο RoTE ανεβαίνει από 9,3% το 2026 σε 14,7% το 2027 και 16,6% το 2028. Η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο 1,16 ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει σημαντική αξία στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπονται για την CrediaBank έως το 2028. Το βασικό σενάριο αντιστοιχεί σε 1,6 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2028, έναντι 2,3 φορές στο θετικό σενάριο και 1,2 φορές στο αρνητικό. Η CrediaBank καλείται πλέον να μετατρέψει τους υψηλούς ρυθμούς χορηγήσεων σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος καταθέσεων και την κατανάλωση κεφαλαίου από την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Η αυλαία των αποτελεσμάτων ανοίγει την Τετάρτη με την Πειραιώς και ο Τραπεζικός Δείκτης δείχνει να βρίσκεται ήδη σε θέση αναμονής. Από τις 12 Ιουνίου κινείται πλάγια ανάμεσα στις 2.700 και τις 2.900 μονάδες, περιμένοντας τα μεγέθη και κυρίως τα νέα μηνύματα των διοικήσεων.

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July 27, 2026