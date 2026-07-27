Το-γαλλικό-τηλεοπτικό-δίκτυο-canal+-υπέγραψε-συμφωνία-για-τον-κινηματογράφο-ύψους-σχεδόν-1-δισ.-ευρώ

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canal+ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε πενταετή συμφωνία για την επένδυση 980 εκατομμυρίων ευρώ (1,11 δισ. δολαρίων) στον γαλλικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, με έναρξη το 2028.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση που έχει αναλάβει ποτέ απέναντι στον κλάδο, με τον οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση μόλις πριν από μερικές εβδομάδες.

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Η συμφωνία, που καλύπτει τα κανάλια Canal+ και Cine+ OCS, έχει υπογραφεί με φορείς της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Θα επιτρέψει στην εταιρεία να προσφέρει στους συνδρομητές της γαλλικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ταινίες μόλις έξι μήνες μετά την προβολή τους στις αίθουσες.

Άνευ προηγουμένου συμφωνία

Δεδομένης της κλίμακας, της διάρκειας και των δεσμεύσεων που συνεπάγεται, αυτή η συμφωνία μεταξύ ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα και της κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι άνευ προηγουμένου, ανέφερε το Canal+ σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία έρχεται στο πλαίσιο των εντάσεων μεταξύ του Canal+ και της κινηματογραφικής κοινότητας της Γαλλίας σχετικά με την επιρροή του μεγαλύτερου μετόχου, Βενσάν Μπολόρ, του οποίου η συντηρητική αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης έχει δεχτεί κριτική από τον πολιτιστικό τομέα.

Τον Μάιο, περίπου 600 επαγγελματίες του κινηματογράφου υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας κατά της αυξανόμενης επιρροής του Μπολόρ, ωθώντας την εταιρεία να απειλήσει ότι θα θέσει τους υπογράφοντες σε «μαύρη λίστα» — μια κίνηση που προκάλεσε αναστάτωση στον κλάδο. Οι επικριτές κατηγόρησαν τον Μπολόρ ότι προωθεί μια ατζέντα της άκρας δεξιάς μέσω των μέσων ενημέρωσης που ελέγχει.

Η επένδυση επιβεβαιώνει τη στήριξη στον «κινηματογράφο, τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την ποικιλομορφία του», δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος του Canal+, Μαξίμ Σαντά.

Το Canal+ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες, απασχολεί περίπου 15.000 εργαζομένους και διαθέτει πάνω από 40 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

- Reuters