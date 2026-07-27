Το-Πεντάγωνο-αναθεώρησε-τον-απολογισμό-του-πολέμου-με-το-Ιράν:-18-νεκροί-και-624-τραυματίες-Αμερικανοί-στρατιώτες

Νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των στοιχείων σχετικά με τις απώλειες του πολέμου με το Ιράν προκαλεί η τελευταία ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Πενταγώνου. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κατέγραψε περισσότερους από 140 επιπλέον τραυματίες και επανέφερε στους καταλόγους τους τέσσερις στρατιώτες που είχαν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι προηγούμενες μεταβολές στα στοιχεία.

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Η βάση δεδομένων Defense Casualty Analysis System (DCAS) ενημερώθηκε το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των αμερικανικών απωλειών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σε 18 νεκρούς και 624 τραυματίες.

Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή, όταν είχαν αναφερθεί 482 τραυματισμοί, ενώ στους πίνακες επανεμφανίστηκαν και οι τέσσερις στρατιώτες που είχαν χάσει τη ζωή τους από ιρανικά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα.

Αντιδράσεις για τις αλλαγές στα στοιχεία

Το Πεντάγωνο είχε δεχθεί έντονη κριτική όταν, ενώ οι συγκρούσεις με το Ιράν συνεχίζονταν, οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών στη βάση δεδομένων εμφάνιζαν ανεξήγητη μείωση.

Δώδεκα Δημοκρατικοί γερουσιαστές της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας εξηγήσεις για τις μεταβολές στα επίσημα στοιχεία.

Ο υπηρεσιακός εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντές, υποστήριξε ότι οι αποκλίσεις οφείλονταν σε «προσωρινές διαταραχές» στη λειτουργία της ιστοσελίδας του DCAS. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, το υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις όταν του ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Η ενημερωμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνει πλέον νέα κατηγορία με τίτλο «Overseas Operations», η οποία καταγράφει νεκρούς και τραυματίες από τις 7 Ιουλίου και μετά.

Το Πεντάγωνο δεν έχει διευκρινίσει σε ποια ακριβώς στρατιωτική επιχείρηση αναφέρεται η νέα κατηγορία, ωστόσο στη λίστα των νεκρών περιλαμβάνονται οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από ιρανικό πλήγμα, καθώς και ένας ακόμη στρατιώτης που έχασε τη ζωή του στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης ιρανικού drone.

Στο επίκεντρο και ο νόμος περί πολεμικών εξουσιών

Η ημερομηνία της 7ης Ιουλίου συμπίπτει με την κοινοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο ότι ξεκινά νέα στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, στο πλαίσιο του War Powers Act.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εκεχειρία του Απριλίου μηδένισε την προθεσμία των 60 ημερών που προβλέπει ο νόμος για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Η ερμηνεία αυτή αμφισβητείται από βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρακάμψει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο νόμο «100% αντισυνταγματικό».