Το-peacock-της-nbcuniversal-έρχεται-επίσημα-στο-youtube

Το επιχειρηματικό μοντέλο αλλάζει λόγω της αποχώρησης των καταναλωτών από τα πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης υπέρ του streaming.

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Βήμα στο YouTube Premium στις ΗΠΑ ανοίγει το Peacock της NBCUniversal καθώς όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας streaming – συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου του NFL και του NBA του NBC Sports, των ταινιών όπως το franchise Minions, και εκπομπές σαν το Real Housewives και το “Love Island USA” – θα συμπεριληφθεί στις συνδρομές της δημοφιλούς πλατφόρμας από τις αρχές του 2027.

Το YouTube Premium είναι η έκδοση που προσφέρει βίντεο χωρίς διαφημίσεις και τη δυνατότητα λήψης των περισσότερων βίντεο, ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής. Η υπηρεσία προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων που ξεκινούν από 8,99 δολάρια τον μήνα, ενώ το Peacock Premium κοστίζει επί του παρόντος 10,99 δολάρια μηνιαίως, όπως υπογραμμίζει το CNBC.

Η συνεργασία δημιουργήθηκε αφού ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, επικοινώνησε με τον CEO της YouTube, Nιλ Μόχαν, πριν από περίπου εννέα μήνες. Μετά από μια συνάντηση μεταξύ των εκτελεστικών ομάδων που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Google, οι δύο εταιρείες άρχισαν να εξετάζουν διάφορες συμπράξεις όπως η συγκεκριμένη.

Η συνέργεια της NBCUniversal με το YouTube έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τον κλάδο. Παραδοσιακές εταιρείες ΜΜΕ όπως η NBCUniversal, η οποία ανήκει στην Comcast, η Warner Bros. Discovery και η Disney αναζητούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας, ενώ τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου θεαματικότητας.

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης έχουν επίσης αλλάξει μορφή καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο αλλάζει λόγω της αποχώρησης των καταναλωτών από τα πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης υπέρ του streaming. Η Paramount Skydance συμφώνησε να εξαγοράσει την WBD. Η Fox κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Roku και η Comcast ετοιμάζεται να αποσχιστεί από την NBCUniversal τον επόμενο χρόνο.

Ενώ οι υπηρεσίες streaming έχουν ανακοινώσει μια αυξανόμενη λίστα πακέτων για να προσελκύσουν περισσότερους συνδρομητές, αυτή η συνεργασία πηγαίνει παραπέρα και θα δει το περιεχόμενο του Peacock να μεταδίδεται ζωντανά στο YouTube – ή να απορροφάται στην πλατφόρμα, ώστε οι θεατές να μην χρειάζεται να εγκαταλείψουν το ΥΤ για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Στη σελίδα του YouTube, έχουν καταγραφεί πάνω από 125 εκατ. μέλη με premium συνδρομή παγκοσμίως.