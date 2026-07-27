ΥΠΕΞ: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης

Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

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