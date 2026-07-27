Υπερκάλυψη κατά 3,4 φορές για την ΑΜΚ της AKTOR – Προσφορές 2,231 δισ. ευρώ

Από 28 Ιουλίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ της AKTOR. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική ποιότητα.

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Κατά 3,4 φορές υπερκαλύφθηκε το ποσό των 650 εκατ. ευρώ για την ΑΜΚ της AKTOR, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά να ανέρχεται σε 198.336.397 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 2,231 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 6.639.633 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €74.695.871, και αναλύεται ως ακολούθως:

Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.270.464 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €36.792.720 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.369.169 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €37.903.151 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 191.696.764 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €2.157 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

6.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,4% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

51.777.778 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, διατέθηκαν 1.866.667 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €21 εκατ.) και 13.333.333 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €150 εκατ.), αντίστοιχα. Οι 6.000.000 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10,4% των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές.

Επιπλέον σημειώνεται ότι 3.201.430 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 53,4% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 2.798.570 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 46,6% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

«Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» τονίζεται, ενώ συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €17.333.333,40 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €632.666.669,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €78.534.072,30, διαιρούμενο σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:

Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην οποία κατανεμήθηκαν 88.889 Νέες Μετοχές Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 17.018 Νέες Μετοχές, Τράπεζα Optima bank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 147.928 Νέες Μετοχές, ΕUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 2.971.143 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 1.300.000 Νέες Μετοχές αναλήφθηκαν λόγω μίας μη εκκαθαρισμένης συναλλαγής.

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €650.000.002,50 (ήτοι 57.777.778 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης). Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €40,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε περίπου €610,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Aktor.

«Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.07.2026 και η διαπραγμάτευσή στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28.07.2026» καταλήγει η εισημένη.