AI: Το στοίχημα των 500 δισ. δολαρίων – Η Nvidia βάζει πλάτη στην OpenAI για το μεγαλύτερο data center που έγινε ποτέ

Αν κάποιος αναζητούσε το σημείο όπου η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης περνά σε μια εντελώς νέα εποχή, ίσως το έβρισκε σε μια έκταση γης περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Κολόμπους, στο Οχάιο.

Εκεί σχεδιάζεται το μεγαλύτερο συγκρότημα data centers που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. Ένα έργο που μπορεί να ξεπεράσει τα 500 δισ. δολάρια, να καταναλώνει ηλεκτρική ισχύ αντίστοιχη με εκείνη που χρειάζονται εκατομμύρια νοικοκυριά και να αποτελέσει το νέο κέντρο βάρους της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Nvidia βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να παράσχει χρηματοδοτικές εγγυήσεις ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων υπέρ της OpenAI, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη του γιγαντιαίου έργου από τη θυγατρική ενέργειας της SoftBank.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στον κλάδο της τεχνολογίας.

Από τον «πόλεμο» των μοντέλων στον πόλεμο των υποδομών

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κρίνεται πλέον μόνο από το ποιος θα παρουσιάσει το καλύτερο μοντέλο.

Η νέα μάχη δίνεται σε τρία διαφορετικά μέτωπα: ποιος θα εξασφαλίσει τα περισσότερα chips, ποιος θα βρει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τα λειτουργήσει και ποιος θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει έργα που κοστίζουν όσο ολόκληρες εθνικές οικονομίες.

Το συγκρότημα στο Οχάιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Θα απαιτήσει περίπου 10 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, αρκετής για να τροφοδοτήσει εκατομμύρια κατοικίες, ενώ η πρώτη φάση του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Η ενέργεια θα προέρχεται από νέο σταθμό φυσικού αερίου που αναπτύσσεται σε ομοσπονδιακή έκταση, στο πλαίσιο επενδυτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιαπωνίας. Η τοποθεσία δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Βρίσκεται σε πρώην εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη του έργου χωρίς τις χρονοβόρες αδειοδοτήσεις και τις τοπικές αντιδράσεις που καθυστερούν αντίστοιχα data centers σε άλλες πολιτείες.

Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος του έργου, αλλά και ο τρόπος χρηματοδότησής του.

Η OpenAI, παρά την εκρηκτική ανάπτυξή της, παραμένει ζημιογόνος ιδιωτική εταιρεία και δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει ότι η άντληση κεφαλαίων για ένα τόσο φιλόδοξο project θα ήταν εξαιρετικά ακριβή.

Εδώ έρχεται η Nvidia. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο αμερικανικός κολοσσός εξετάζει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει ως εγγυητής της χρηματοδότησης, προσφέροντας ουσιαστικά την πιστοληπτική του ισχύ ώστε οι δανειστές να χρηματοδοτήσουν το έργο με ευνοϊκότερους όρους.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες συζητούν και δεύτερη συμφωνία, μέσω της οποίας η Nvidia θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει και την αγορά των chips που θα εξοπλίσουν τα data centers. Η αξία αυτής της συμφωνίας εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 350 δισ. δολάρια.

Η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης

Οι συμφωνίες αυτού του τύπου αποτυπώνουν μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η έκρηξη της AI.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση λογισμικού ή εξοπλισμού. Αξιοποιούν τους ισχυρούς ισολογισμούς τους για να στηρίξουν χρηματοδοτικά πελάτες και συνεργάτες, δημιουργώντας αυτό που στη χρηματοοικονομική αγορά αποκαλείται «credit wrapper»: μια εταιρεία με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση εγγυάται τις υποχρεώσεις μιας άλλης, μειώνοντας το κόστος δανεισμού της.

Παρόμοια πρακτική έχει χρησιμοποιήσει και η Google για έργα της Anthropic, επιδιώκοντας παράλληλα να ενισχύσει τη ζήτηση για τους δικούς της επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μετατρέπεται σε εξίσου σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την ίδια την τεχνολογία.

Το μεγάλο στοίχημα της OpenAI

Για την OpenAI, το έργο στο Οχάιο θα σηματοδοτούσε μια στρατηγική καμπή. Μέχρι σήμερα η εταιρεία βασίζεται κυρίως στις υποδομές παρόχων cloud, όπως η Microsoft, η Amazon και η Oracle. Η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος θα της επέτρεπε να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις υπολογιστικές υποδομές που απαιτούν τα ολοένα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η OpenAI αύξησε πρόσφατα την εκτίμησή της για τις συνολικές δαπάνες υπολογιστικής ισχύος έως το 2030 στα 750 δισ. δολάρια, από περίπου 600 δισ. δολάρια που προέβλεπε στις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic επιταχύνουν την πορεία τους προς πιθανές δημόσιες εγγραφές, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση για διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Ο ενθουσιασμός και οι νέοι κίνδυνοι

Το σχέδιο επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν πολλά υποσχόμενο τεχνολογικό κλάδο. Εξελίσσεται σε μια βιομηχανία που απαιτεί επενδύσεις αντίστοιχες με εκείνες των μεγαλύτερων ενεργειακών ή βιομηχανικών έργων στον κόσμο.

Ταυτόχρονα όμως γεννά νέα ερωτήματα. Όσο οι εταιρείες της AI χρηματοδοτούν η μία την άλλη, εκδίδουν συνεχώς νέο χρέος και δεσμεύουν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια σε υποδομές, τόσο αυξάνεται η εξάρτηση ολόκληρου του οικοσυστήματος από τη διαρκή εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη συνεχή ροή χρηματοδότησης.

Μέχρι σήμερα οι αγορές δείχνουν πρόθυμες να στηρίξουν αυτό το στοίχημα. Το έργο στο Οχάιο, όμως, δείχνει ότι η επόμενη φάση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος θα αναπτύξει το εξυπνότερο μοντέλο.

Θα κριθεί και από το ποιος μπορεί να εξασφαλίσει τα κεφάλαια, την ενέργεια και τις υποδομές που απαιτούνται για να το λειτουργήσει. Και σε αυτή την κούρσα, τα ποσά πλέον δεν μετρώνται σε δισεκατομμύρια, αλλά σε μισά τρισεκατομμύρια δολάρια.