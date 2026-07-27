Aktor: Διαπραγμάτευση των 57,8 εκατ. νέων μετοχών της ΑΜΚ την Τρίτη

Η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, συνολικού ύψους €650 εκατ., εισέρχεται στην τελική της φάση, καθώς από τις 28 Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 57.777.778 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

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Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω καταβολής μετρητών και με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μέσω μιας συνδυασμένης προσφοράς που περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Μετά την έκδοση των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον σε €78,53 εκατ. και διαιρείται σε 261.780.241 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία €0,30 η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επιβεβαίωσε στις 27 Ιουλίου την πλήρη καταβολή της αύξησης, ενώ η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Προορισμός των €650 εκατ.

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους μετόχους είναι η κατεύθυνση των κεφαλαίων. Από τα συνολικά €650 εκατ. που αντλήθηκαν, περίπου €40 εκατ. αφορούν έξοδα έκδοσης. Τα καθαρά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του ομίλου, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της AKTOR.

Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του ομίλου και όχι απλώς για την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Μέχρι να χρησιμοποιηθούν για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει προσωρινά τα κεφάλαια για τη διαχείριση των ταμειακών της διαθεσίμων, την αντιστάθμιση κινδύνων και άλλες συνήθεις χρηματοοικονομικές πράξεις. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί προσωρινά τα κεφάλαια σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.