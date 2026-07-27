Bally’s Intralot: Νέα χρηματοδότηση ύψους €306 εκατ. για εξαγορές και αποπληρωμή χρεών

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (ATSE: BYLOT) ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Ιntralot Capital Luxembourg S.A., ως δανειολήπτρια, σύμβαση για εξασφαλισμένες δανειακές διευκολύνσεις υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε βρετανικές λίρες με θεσμικούς δανειστές, συνολικού κεφαλαίου £261.780.105 (ισοδύναμο με περίπου €306 εκατομμύρια) (η «Νέα Χρηματοδότηση»).

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Η Νέα Χρηματοδότηση θα εκταμιευτεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) με τριετή διάρκεια και είναι εγγυημένη και ασφαλισμένη σε βάση υψηλής προτεραιότητας από μέλη του Ομίλου Bally’s Ιntralot, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξασφαλισμένης χρηματοδότησης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου.

Η Bally’s Ιntralot προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη Νέα Χρηματοδότηση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εξαγορών της (Acquisitions) και για την αναχρηματοδότηση άλλων οφειλών. Η διαθεσιμότητα και η εκταμίευση της Νέας Χρηματοδότησης υπόκεινται στην εκπλήρωση συνηθισμένων προϋποθέσεων.

Η Νέα Χρηματοδότηση είναι μέρος της υφιστάμενης εξασφαλισμένης κεφαλαιακής δομής υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου Bally’s Ιntralot.