cosmote-telekom:-Το-πρώτο-δίκτυο-κινητής-στον-κόσμο-που-αναδεικνύεται-το-ταχύτερο-επί-10-συνεχόμενα-χρόνια

«Ιστορικό επίτευγμα, χωρίς προηγούμενο στον παγκόσμιο κλάδο των τηλεπικοινωνιών», σύμφωνα με την Ookla®.

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Το δίκτυο κινητής της Cosmote Telekom είναι το πρώτο παγκοσμίως που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla®, κορυφαία εταιρεία στις μετρήσεις και την ανάλυση απόδοσης δικτύων και μέλος της Accenture. Η ανάδειξη της Cosmote Telekom ως “Greece’s Fastest Mobile Network” για δέκατη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου της.

«Η δεκαετής αυτή αναγνώριση έχει ξεχωριστή αξία για όλους εμάς στην Cosmote Telekom, γιατί αποτυπώνει τη συνέπεια της μακροχρόνιας στρατηγικής μας και των επενδύσεών μας στα δίκτυα νέας γενιάς. Οι διακρίσεις που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια από διεθνώς αναγνωρισμένους ανεξάρτητους φορείς μέτρησης και ανάλυσης δικτύων, πιστοποιούν ότι διαθέτουμε το καλύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι οι πελάτες μας να απολαμβάνουν κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας, με υψηλές ταχύτητες, μέγιστη κάλυψη και αξιόπιστη επικοινωνία, όπου κι αν βρίσκονται. Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους μας, που συμβάλλουν καθοριστικά στο να παραμένει η Cosmote Telekom στην κορυφή και η Ελλάδα να ανεβαίνει σταθερά στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη», δήλωσε ο Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργος Τσώνης.

«Η ανάδειξη ενός δικτύου κινητής ως του ταχύτερου σε μια χώρα για δέκα συνεχόμενα χρόνια αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα, χωρίς προηγούμενο στον παγκόσμιο κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Κατακτώντας αυτό το αξιοσημείωτο ορόσημο, η Cosmote Telekom αποδεικνύει ότι είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής στις επιδόσεις κινητής στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή αποτελεί αντικειμενική επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσής της στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες της», αναφέρει σχετικά ο CEO της Ookla®, Stephen Bye.

«Best Network» από Ookla & Opensignal μεταξύ των κορυφαίων διακρίσεων

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα των 8 συνολικά διακρίσεων που έχει λάβει φέτος η Cosmote Telekom από ανεξάρτητους, διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων. Ειδικότερα, η Cosmote Telekom αναδείχθηκε «Best Mobile Network» και «Best 5G Network» στην Ελλάδα από την Ookla®, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας που προσφέρει στους συνδρομητές της. Τα στοιχεία προέκυψαν από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες από τους ίδιους τους χρήστες κινητών δικτύων, μέσω της εφαρμογής Speedtest™, κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των διακρίσεων της Cosmote Telekom στο: www.speedtest.net/awards.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση Mobile Network Experience Report της ανεξάρτητης εταιρείας αναλύσεων Opensignal, η Cosmote Telekom αναδείχθηκε Best Network στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του δικτύου κινητής της σε ταχύτητα, κάλυψη και συνέπεια εμπειρίας. Η έκθεση βασίζεται σε μετρήσεις πραγματικής εμπειρίας χρηστών, που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1 Οκτωβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2025.

Σταθερή επένδυση στις ψηφιακές υποδομές της χώρας

Η Cosmote Telekom εξελίσσει διαρκώς το δίκτυο κινητής της, με το 5G δίκτυο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, να διαθέτει πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη, ενώ επεκτείνει δυναμικά και το 5G+ δίκτυό της, που ήδη καλύπτει περίπου το 84% του πληθυσμού.

Οι διακρίσεις του δικτύου επιβεβαιώνουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει ο Όμιλος ΟΤΕ στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών. Με επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, ο ΟΤΕ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να κατακτά ολοένα υψηλότερη θέση στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.