Costamare: Κέρδη $77 εκατ. και νέα χρηματοδότηση ύψους $1,3 δισ.

Η Costamare ανακοίνωσε καθαρά κέρδη $77,4 εκατ. από τις συνεχείς δραστηριότητές της και ρευστότητα $423 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ ολοκλήρωσε αναχρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους έως $1,3 δισ., ενδυναμώνοντας τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.

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Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $75,1 εκατ. ή $0,62 ανά μετοχή, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ήταν $77,4 εκατ. ή $0,64 ανά μετοχή. Η εταιρεία επιτυχώς ολοκλήρωσε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους $920 εκατ. και προχώρησε σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Επίσης, έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για επιπλέον αναχρηματοδοτήσεις ύψους $331 εκατ., οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν το τρίτο τρίμηνο. Οι νέες συμφωνίες αναμένεται να μειώσουν το κόστος τόκων, ενώ η Costamare δεν θα έχει λήξεις χρέους μέχρι το 2030.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει καταβάλει τις απαραίτητες αρχικές δόσεις για το πρόγραμμα 16 νέων containerships, με το υπόλοιπο των πληρωμών να αναμένεται να καλυφθεί μέσω χρηματοδοτήσεων από κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στον τομέα των ναυλώσεων, το 97% του στόλου των containerships είναι εξασφαλισμένο για το 2026 και το 94% για το 2027, με συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου $6,1 δισ. και μέση σταθμισμένη διάρκεια 5,9 ετών. Επιπλέον, η Costamare έχει συμφωνήσει για την πώληση δύο πλοίων, με εκτιμώμενα καθαρά έσοδα $54,5 εκατ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα μέρισμα $0,125 ανά κοινή μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί στις 6 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον CFO, κ. Γρηγόρη Ζήκο, «κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη περίπου $77 εκατ. και συνολική ρευστότητα $423 εκατ.

Ολοκληρώσαμε μια σειρά συμφωνιών αναχρηματοδότησης χρέους ύψους $920 εκατ. και αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για πρόσθετες αναχρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους $331 εκατ. εντός του τρίτου τριμήνου, για τις οποίες έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι εγκρίσεις πιστώσεων.

Όλες οι νέες συμφωνίες αφορούν πλοία του υφιστάμενου στόλου μας και προσφέρουν εξοικονόμηση στο κόστος τόκων. Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων χρηματοδοτικών μας δραστηριοτήτων, δεν θα έχουμε λήξεις χρέους μέχρι το 2030.

Αναφορικά με την αγορά, οι ναύλοι παρουσιάζουν ανοδική τάση, σε μια ενεργή αγορά όπου έχουν συναφθεί πολλές συμφωνίες ναύλωσης σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες μεγέθους πλοίων.

Το 97% και το 94% του στόλου των containerships μας είναι ναυλωμένο για το 2026 και το 2027, αντίστοιχα, ενώ τα συμβασιοποιημένα έσοδα έχουν φτάσει περίπου $6,1 δισ., με σταθμισμένη ως προς τα TEU μέση διάρκεια 5,9 ετών.

Τέλος, σχετικά με την Neptune Maritime Leasing, στην οποία έχουμε τον έλεγχο, 50 ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία δέσμευσης χρηματοδότησης, με τις συνολικές επενδύσεις και δεσμεύσεις να ξεπερνούν τα $700 εκατ.».