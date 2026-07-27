Deree: Έγκριση λειτουργίας ως Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ανακοινώνει ότι το Deree, The American University of Greece (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος) απέκτησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) στις 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Νόμου 5094/2024.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η έγκριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, του αρχαιότερου και μεγαλύτερου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς εντάσσει επίσημα το αμερικανικό ακαδημαϊκό μοντέλο στο ρυθμισμένο πανεπιστημιακό πλαίσιο της χώρας.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε την αίτηση για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ΝΠΠΕ στις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Roger Williams, που έχει έδρα το Bristol του Rhode Island στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα προσφέρει κρατικά αναγνωρισμένες σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα τον διεθνή προσανατολισμό και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που χαρακτηρίζουν τον οργανισμό.

Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ως ΝΠΠΕ αποτελεί φυσική συνέχεια της μακράς εκπαιδευτικής διαδρομής του ACG, που από την ίδρυσή του το 1875, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, διευρύνοντας τις ευκαιρίες πρόσβασης και τις διεθνείς ακαδημαϊκές προοπτικές.

Αμερικανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Roger Williams είναι κεντρικός πυλώνας του ακαδημαϊκού σχεδίου του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ, ενισχύοντας την παροχή αμερικανικών πανεπιστημιακών σπουδών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας. Το Roger Williams University είναι διαπιστευμένο από την New England Commission of Higher Education (NECHE), ενώ η Σχολή Διοίκησης Mario J. Gabelli διαθέτει πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάζουν στην Ελλάδα και να αποκτούν πτυχία αμερικανικού πανεπιστημίου, εντός του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη κρατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Edward C. Wingenbach, PhD, ανέφερε: «Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ως Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συνιστά ένα ιστορικό ορόσημο για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία και την πρόσβαση στην εκπαίδευση για 151 χρόνια.

Με αυτό το νέο βήμα, ενισχύουμε την αποστολή μας να προσφέρουμε στους φοιτητές μία εκπαιδευτική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τις νέες γενιές στην Ελλάδα».

Ο Brian Williams, PhD, ad interim Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Roger Williams, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως η ακαδημαϊκή ποιότητα, η καινοτομία και η προετοιμασία των φοιτητών για έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη συνεργασία μας και ανυπομονούμε να συμβάλουμε στην παροχή υψηλής ποιότητας αμερικανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με διεθνή προοπτική και ουσιαστικό αντίκτυπο στους φοιτητές και στην κοινωνία».

Οι σχολές και τα προγράμματα του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα περιλαμβάνει τρεις Σχολές:

τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομικών,

τη Σχολή Τεχνών, Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών,

και τη Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας.

Οι Σχολές έχουν υποβάλει αίτηση για έγκριση 24 προπτυχιακών και 1 μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, την επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες έως τις επιστήμες της τεχνολογίας, την πληροφορική, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές σπουδές.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία της αμερικανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη, τη βιωματική μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, διατηρούν την εκπαιδευτική προσέγγιση του Deree, προάγοντας την ολιστική ανάπτυξη των φοιτητών και τις δεξιότητες που απαιτούνται για ουσιαστική επαγγελματική και κοινωνική συνεισφορά.

Στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής του φιλοσοφίας, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε προγράμματα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, υποστηρίζοντας έμπρακτα την πρόσβαση περισσότερων φοιτητών σε ποιοτικές σπουδές και αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Συνέχεια, θεσμική ενίσχυση και διεθνής προοπτική

Με την έναρξη λειτουργίας του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ, συνεχίζεται η ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Deree – The American College of Greece. Οι υφιστάμενοι φοιτητές του Deree College θα ολοκληρώσουν κανονικά τις σπουδές τους σύμφωνα με το πρόγραμμα στο οποίο έχουν εγγραφεί, ενώ τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών θα παραμείνουν διαθέσιμα χωρίς αλλαγές.

Το νέο πανεπιστήμιο θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Αυτή η εξέλιξη ενδυναμώνει τον ρόλο του οργανισμού στην ανώτατη εκπαίδευση, διατηρώντας παράλληλα τη συνέχεια και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό του έργο.

Η χορήγηση της άδειας ίδρυσης επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος προς την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και της συνεισφοράς του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Σε ένα παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα και διεθνείς συνεργασίες, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ επεκτείνει τις διαθέσιμες επιλογές πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα μέσω ενός θεσμικά κατοχυρωμένου, διεθνώς προσανατολισμένου μοντέλου εκπαίδευσης.