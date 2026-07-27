Diana Shipping: Αποσύρει την προσφορά για τη Genco και κλιμακώνει την αντιπαράθεση

Η υπόθεση της εξαγοράς της Genco Shipping & Trading από την Diana Shipping αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ελληνική εταιρεία αποσύρει την προσφορά σε μετρητά και κατηγορεί την αμερικανική εισηγμένη για παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μία ενδεχόμενη συμφωνία.

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Η Diana ανακοίνωσε την αναστολή της προσφοράς που είχε προθεσμία μέχρι τις 24 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι έτσι αφαιρείται «η τελευταία δικαιολογία» της Genco για να αποφύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Παρά ταύτα, η τροποποιημένη πρόταση εξαγοράς, που ανέρχεται σε $27,34 ανά μετοχή της Genco, περιλαμβάνει $24,80 σε μετρητά και μία μετοχή της Diana, παραμένει διαθέσιμη.

Η ελληνική εταιρεία διέψευσε τον ισχυρισμό της Genco ότι οι σύμβουλοι των δύο πλευρών είχαν εμπλακεί σε πολλές συζητήσεις για την τιμή και τους όρους της πρότασης. Όπως ανέφερε, από την αύξηση της προσφοράς στις 17 Ιουνίου έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Η Diana σημείωσε ότι 11,8 εκατομμύρια μετοχές της Genco, που αντιστοιχούν στο 31,6% των μετοχών που δεν κατείχε ήδη, είχαν προσφερθεί προς πώληση πριν από την λήξη της προσφοράς, με όλες αυτές να επιστρέφονται στους μετόχους.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η πρότασή της προσφέρει ένα σημαντικό premium και προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις επιδρούν αρνητικά στους μετόχους της Genco, καθώς οι τιμές των bulkers έχουν μειωθεί περίπου 3,4%, ή $51 εκατομμύριο, από τις αρχές Ιουνίου.