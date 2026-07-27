Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

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Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Titan προχώρησε η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά». Η χρηματιστηριακή τοποθετεί πλέον την τιμή στόχο στα 64,4 ευρώ, από 61,2 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 26% από τα τρέχοντα επίπεδα των 51,2 ευρώ.

Σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,4%, η συνολική δυνητική απόδοση για τους επενδυτές διαμορφώνεται στο 28,4%, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Equities.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Titan βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, μεταβαίνοντας από μια περίοδο κυκλικής ανάκαμψης σε μια πολυετή πορεία σταθερής ενίσχυσης της κερδοφορίας. Η διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του ομίλου αποτελούν, σύμφωνα με την έκθεση, βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τις μελλοντικές προοπτικές.

Ανοδικές αναθεωρήσεις για κέρδη και EBITDA

Η Eurobank Equities προχώρησε σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για τις επιδόσεις της Titan την περίοδο 2026-2028.

Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις για τα EBITDA αυξάνονται κατά:

1% για το 2026, 4% για το 2027, 7% για το 2028.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά:

2% το 2026, 2% το 2027, 8% το 2028.

Η πιο περιορισμένη αναβάθμιση για το 2026 αποδίδεται στη μεταβατική φάση που διανύει ο όμιλος, καθώς η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ παραμένει υποτονική, ενώ οι πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τα μεταφορικά έξοδα εξακολουθούν να επηρεάζουν το περιβάλλον δραστηριοποίησης.

Παράλληλα, οι πρόσφατες εξαγορές του ομίλου βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία σταδιακής ενσωμάτωσης και αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη συνεισφορά στα επόμενα χρόνια.

Ισχυρή άνοδος από το 2027 και μετά

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά από το 2027, καθώς θα ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των Tracim, Vracs de l’Estuaire και Keystone, ενώ παράλληλα αναμένεται αύξηση των όγκων παραγωγής και καλύτερη απόδοση των επενδύσεων σε αποδοτικότητα και απανθρακοποίηση.

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις της Eurobank Equities, τα EBITDA της Titan αναμένεται να διαμορφωθούν:

στα 686 εκατ. ευρώ το 2026, στα 763 εκατ. ευρώ το 2027, στα 843 εκατ. ευρώ το 2028.

Για το 2029, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα EBITDA μπορούν να αγγίξουν τα 934 εκατ. ευρώ, επίπεδο που πλησιάζει τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η βασική κινητήρια δύναμη

Οι δραστηριότητες της Titan στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου, συνεισφέροντας πάνω από το 55% των συνολικών κερδών.

Η ζήτηση για έργα υποδομών και μη οικιστικές κατασκευές παραμένει ισχυρή, ενώ η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ανάκαμψη από το 2027.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα και η Δυτική Ευρώπη συνεχίζουν να προσφέρουν σταθερή βάση κερδοφορίας, ενώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρεί υψηλά περιθώρια απόδοσης.

Η εξαγορά της Tracim ενισχύει σημαντικά τη θέση της Titan στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες εξαγωγών και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ομίλου.

Ισχυρό επενδυτικό προφίλ παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι ο καθαρός δανεισμός της Titan σε σχέση με τα EBITDA θα κορυφωθεί στις 1,4 φορές το 2026, πριν ακολουθήσει πτωτική πορεία τα επόμενα χρόνια.

Παρά το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, οι αποδόσεις κεφαλαίου αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ 16% και 18%, διατηρώντας, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, το ισχυρό επενδυτικό προφίλ του ομίλου.