Metlen: Εξαγόρασε ίδιες μετοχές αξίας 5,58 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Η Metlen συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοίνωσε στις 23 Ιουνίου 2026, προχωρώντας στην αγορά συνολικά 128.979 κοινών μετοχών μεταξύ 20 και 24 Ιουλίου 2026, μέσω της Piraeus Securities Α.Ε., με συνολικό κόστος περίπου €5,58 εκατ.

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Αναλυτικά, στις 20 Ιουλίου αποκτήθηκαν 25.000 μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή €43,4084 ανά μετοχή, στις 21 Ιουλίου 28.979 μετοχές με μέση τιμή €43,4746, στις 22 Ιουλίου 20.000 μετοχές με μέση τιμή €43,4698, στις 23 Ιουλίου 25.000 μετοχές με μέση τιμή €43,0023 και στις 24 Ιουλίου 30.000 μετοχές με μέση τιμή €43,0273.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στην Euronext Athens, με τις μετοχές να διατηρούνται ως ίδιες μετοχές (treasury shares).

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 143.426.244 μετοχές, εκ των οποίων 512.937 μετοχές κατέχονται ως ίδιες και δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά δικαιώματα ψήφου διαμορφώνονται σε 142.913.307.