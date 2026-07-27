morgan-stanley:-Οι-εταιρείες-που-επενδύουν-στο-ΑΙ-αναμένεται-να-καταγράψουν-υψηλότερα-περιθώρια-κέρδους

Οι αμερικανικές εταιρείες που ενσωματώνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε καλύτερη θέση αυτή την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καθώς αναμένεται να καταγράψουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Morgan Stanley.

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Οι αμερικανικές εταιρείες που ενσωματώνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε καλύτερη θέση αυτή την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καθώς αναμένεται να καταγράψουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Morgan Stanley.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον αναφέρει ότι οι προσδοκίες για υψηλότερα περιθώρια κέρδους «βελτιώνονται ξεκάθαρα» για εταιρείες όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει κεντρικό ρόλο στην επενδυτική τους στρατηγική. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Morgan Stanley, αναμένει αύξηση περίπου μίας ποσοστιαίας μονάδας του καθαρού περιθωρίου κέρδους έως το 2027.

«Οι προοπτικές για όσους υιοθετούν την ΤΝ γίνονται ολοένα και πιο συναρπαστικές», έγραψε ο Γουίλσον σε σημείωμα. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή αρκετοί κλάδοι που συχνά θεωρούνται ευάλωτοι – συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, του λογισμικού και των υπηρεσιών, καθώς και των επαγγελματικών υπηρεσιών – κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πιο ελκυστικών ομάδων» όταν αξιοποιούν το ΑΙ, όπως προσθέτει.

Η ανάλυση της ομάδας της Μorgan Stanley έδειξε μετοχές όπως εκείνες των Halliburton, Bank of America, CVS Health και ΝextEra Energy είναι μεταξύ των κύριων ωφελημένων από την υιοθέτηση της ΤΝ. Την ίδια ώρα, εταιρείες οι οποίες οδήγησαν στο πρώτο κύμα της ανόδου που καθοδηγείται από την ΤΝ, όπως Alphabet, Meta Platforms και Nvidia, συνεχίζουν καταγράφουν ισχυρές προοπτικές, σύμφωνα με την έρευνα.

Την ώρα που η ισχυρή δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει μεταξύ των βασικών παραγόντων που ανεβαίνει υψηλότερα η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί με τις εταιρείες του κλάδου εν μέσω ανησυχιών ότι οι μεγαλύτεροι κολοσσοί του κλάδου δαπανούν υπερβολικά ποσά.

Η αγορά θα επικεντρωθεί στην κερδοφορία των επιχειρήσεων κατά την περίοδο των εταιρικών ανακοινώσεων δεύτερου τριμήνου, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα καθαρά περιθώρια κέρδους των εταιρειών του δείκτη S&P 500 βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η - Intelligence.

Οι εταιρείες που αποτελούν το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης αγοράς του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αυτήν την εβδομάδα.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της BofA με εταιρείες που έχουν επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει υπεραποδόσει φέτος σε σύγκριση με ομάδα των «hyperscalers», ενώ την ίδια ώρα οι μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς έχουν πρόσφατα υποχωρήσει λόγω ανησυχιών για διογκωμένες αποτιμήσεις.