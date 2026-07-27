Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή πιστωτική επέκταση, τα ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τη διατήρηση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. επισημαίνει η Optima Research.

Όπως αναφέρει στην ανάλυση της: «Αναμένουμε ότι οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με βασικά στηρίγματα τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, τα ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους (NII), τον αποτελεσματικό έλεγχο του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα».

Η πιστωτική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή για την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, οι οποίες κατέγραψαν ήδη έντονη δυναμική στο πρώτο τρίμηνο. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank αναμένεται να εμφανίσουν επιτάχυνση της πιστωτικής τους επέκτασης, μετά από ένα πιο ήπιο ξεκίνημα της χρονιάς.

Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο νέων χρηματοδοτήσεων αλλά και στην επίσπευση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Παράλληλα, το περιβάλλον των επιτοκίων εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς τα επιτόκια της αγοράς διαμορφώνονται υψηλότερα από τις παραδοχές που είχαν ενσωματώσει οι διοικήσεις των τραπεζών στις αρχές του έτους. Σε συνδυασμό με την ισχυρή πιστωτική επέκταση, οι θετικές αυτές εξελίξεις εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν ακόμη περισσότερο στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου, οδηγώντας πιθανότατα σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τη συνολική κερδοφορία του 2026.

Εκτιμάται επίσης ότι η αναδρομική εφαρμογή του νόμου Κατσέλη θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σχηματιστεί σημαντικά αποθέματα προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Alpha Bank

Η Alpha Bank αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των χορηγήσεων και των βασικών λειτουργικών εσόδων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 10% σε ετήσια, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 33% σε ετήσια βάση, χάρη στην αυξημένη δανειακή δραστηριότητα αλλά και στην επιστροφή κεφαλαίου της Prodea.

Η καθαρή κερδοφορία υπολογίζεται στα 253 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του στόχου για 950 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το 2026.

Eurobank

Για τη Eurobank αναμένεται ακόμη ένα τρίμηνο υψηλής κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται περίπου κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, στηρίζοντας αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση και δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης.

Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 4%, ενώ το λειτουργικό κόστος και το κόστος κινδύνου αναμένεται να παραμείνουν σταθερά. Παράλληλα, δεν αναμένεται ουσιαστική επίπτωση από τις αλλαγές στον νόμο Κατσέλη.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ισχυρά αποτελέσματα, με τα βασικά λειτουργικά έσοδα να αυξάνονται κατά περίπου 4% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ενισχυθούν κατά 3%, χάρη στην αυξημένη χορήγηση δανείων, ενώ η θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων εκτιμάται ότι θα γίνει ακόμη πιο εμφανής στο δεύτερο εξάμηνο, επιτρέποντας πιθανή αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους.

Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση, συμβαδίζοντας με τον στόχο της διοίκησης για υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη.

Οι πρόσθετες προβλέψεις που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 7% σε τριμηνιαία βάση και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 7,7%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται επίσης να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 10% σε ετήσια βάση.

Η εξομάλυνση των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μετά τις απώλειες του προηγούμενου τριμήνου, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία.

Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ενδέχεται να κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα, η συνολική πορεία των αποτελεσμάτων δεν αναμένεται να επηρεαστεί, ενώ οι τροποποιήσεις στον νόμο Κατσέλη εκτιμάται ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο.

Προοπτικές και αποτιμήσεις

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, υψηλής κερδοφορίας και αυξανόμενων αποδόσεων προς τους μετόχους.

Η διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα της μεσαίας δεκαετίας (mid-teens), η ανοδική πορεία των μερισμάτων και το ισχυρό χαρτοφυλάκιο νέων δανείων στηρίζουν τις θετικές προοπτικές του κλάδου.

Παράλληλα, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές. Ο κλάδος διαπραγματεύεται με δείκτη P/E για το 2026 μεταξύ 9 και 11 φορές, έναντι περίπου 11 φορές για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, ενώ ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται από 1,09 έως 1,54 φορές, σημαντικά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο 1,95 φορές των ευρωπαϊκών ομοειδών τραπεζών.

Με βάση τα παραπάνω, οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση «Αγορά» (Buy) και για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.