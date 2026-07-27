optima-research:-Εντυπωσιακό-το-επενδυτικό-story-των-ελληνικών-τραπεζών–-Τι-βλέπει-για-τα-αποτελέσματα-β’-τρίμηνου

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Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν έναν συναρπαστικό συνδυασμό ανάπτυξης, κερδοφορίας και εισοδήματος, επισημαίνει η Optima Research. Η βιώσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κοντά στο 15%, τα αυξανόμενα μερίσματα και ένα υγιές χαρτοφυλάκιο δανεισμού υποστηρίζουν τις προοπτικές του κλάδου, της στιγμή που οι μετοχές του συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε μη απαιτητικές αποτιμήσεις.

Ο κλάδος διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E για το 2026 στο 9,0x-11,0x 2026E, έναντι περίπου 11,0x για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, και με P/TBV στο 1,09x-1,54x σε σύγκριση με 1,95x για της τράπεζες της περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τις συστάσεις buy για ολόκληρο τον κλάδο, ενώ διατηρεί τις τιμές στόχους, στα 4,79 ευρώ για την Alpha Bank, στα 5,05 ευρώ για την Eurobank, στα 18,10 ευρώ για την Εθνική και στα 10,52 ευρώ για την Πειραιώς.

H Optima Research αναμένει ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το β’ τρίμηνο του 2026, υποστηριζόμενες από τη συνεχιζόμενη αύξηση των δανείων, τα ανθεκτικά περιθώρια επιτοκίων, τον πειθαρχημένο έλεγχο του κόστους και τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή για τις τράπεζες που κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη στο α’ τρίμηνο, δηλαδή την Πειραιώς και την Eurobank, ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank είναι πιθανό να αναφέρουν επιτάχυνση μετά από ένα σχετικά πιο ήπιο ξεκίνημα του έτους.

Ένα υγιές pipeline δανείων και η επίσπευση της προθεσμίας του RRF υποστήριξαν ισχυρές εκταμιεύσεις εταιρικών δανείων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, εκτιμά η Optima. Το περιβάλλον των επιτοκίων παραμένει επίσης υποστηρικτικό, με τα επιτόκια της αγοράς να κινούνται πάνω από τις παραδοχές των διοικήσεων στις αρχές του έτους.

Σε συνδυασμό με την ισχυρή δανειοδοτική δραστηριότητα, αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να γίνουν πιο ορατοί στα κέρδη του β’ εξαμήνου, οδηγώντας τις διοικήσεις να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) του 2026 και την κερδοφορία. Η χρηματιστηριακή αναμένει επίσης ότι η αναδρομική εφαρμογή του νόμου Κατσέλη θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει σημαντικά αποθέματα απομείωσης τα τελευταία χρόνια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Research, η Alpha Bank αναμένεται να ανακοινώσει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα κύρια σημεία αναφοράς την αύξηση των δανείων και τα βασικά λειτουργικά έσοδα. Προβλέπει ότι τα NII θα αυξηθούν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και 10% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες θα αυξηθούν κατά 29% σε τριμηνιαία βάση και 33% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα δάνεια και την κεφαλαιακή απόδοση της Prodea. Η αναφερόμενη κερδοφορία ύψους 253 εκατ. ευρώ θα διατηρήσει την τράπεζα σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου κερδών των 950 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Η Eurobank αναμένεται να επιτύχει ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με τα αναφερόμενα κέρδη να αυξάνονται περίπου 10% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση των δανείων θα παραμείνει ισχυρή σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, υποστηρίζοντας μια τριμηνιαία αύξηση των ΝΙΙ κατά 3% και μια πιθανή ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους. Τα έσοδα από προμήθειες θα α συνεχίσουν να αυξάνονται (+4% σε τριμηνιαία βάση), ενώ το λειτουργικό κόστος και το κόστος κινδύνου θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά, χωρίς να αναμένεται σημαντικός αντίκτυπος από την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη.

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να καταγράψει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα βασικά λειτουργικά έσοδα να αυξάνονται κατά 4% σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, υποστηριζόμενα από την ισχυρή αύξηση των δανείων, ενώ ο θετικός αντίκτυπος από τα αυξημένα επιτόκια αναμένεται να γίνει πιο ορατός στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, υποστηρίζοντας μια ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση. Η Optima δεν αναμένει ότι οι έκτακτες διατάξεις του νόμου Κατσέλη θα επηρεάσουν σημαντικά τα κέρδη, με την αναφερόμενη κερδοφορία να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7% σε τριμηνιαία βάση και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 7,7%.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρή κερδοφορία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 10% σε ετήσια βάση. Η ομαλοποίηση των εσόδων από συναλλαγές μετά τις ζημίες του τελευταίου τριμήνου θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω την κερδοφορία. Παρά τις κάπως υψηλότερες χρεώσεις προβλέψεων, η πορεία της κερδοφορίας της τράπεζας παραμένει αμετάβλητη, χωρίς να αναμένεται ουσιαστικός αντίκτυπος από την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου Κατσέλη.