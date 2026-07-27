porsche:-Καταργεί-5.000-θέσεις-εργασίας-έως-το-2035

Στην κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας έως το 2035 προχωρά η Porsche, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να περιορίσει το κόστος της και να αντιμετωπίσει τη ραγδαία επιδείνωση της κερδοφορίας της.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι θέσεις θα μειωθούν χωρίς υποχρεωτικές απολύσεις. Οι περικοπές θα πραγματοποιηθούν μέσω φυσικής αποχώρησης προσωπικού, διεύρυνσης των προγραμμάτων μερικής συνταξιοδότησης και εθελοντικών συμφωνιών αποχώρησης.

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Παράλληλα, η Porsche και το γενικό συμβούλιο εργαζομένων συμφώνησαν να παρατείνουν έως το τέλος του 2035 τις εγγυήσεις για την απασχόληση και τη λειτουργία των βασικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Ζουφενχάουζεν και στο Βάισαχ.

Πίεση από την Κίνα και τα ηλεκτρικά μοντέλα

Η νέα συμφωνία αποτυπώνει τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο όμιλος Volkswagen, στον οποίο ανήκει η Porsche.

Η Volkswagen προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα έσοδα του ομίλου ενδέχεται να μειωθούν έως και κατά 3% μέσα στο 2026, καθώς η κάμψη των πωλήσεων στην κινεζική αγορά βαθαίνει.

Ο όμιλος διαθέτει αρκετές μονάδες παραγωγής που λειτουργούν κάτω από την πλήρη δυναμικότητά τους, ενώ το κόστος του παραμένει περίπου 30% υψηλότερο σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές. Για τον λόγο αυτόν αναζητεί επιπλέον περικοπές γενικών εξόδων ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ.

Η Porsche, η οποία υπήρξε επί χρόνια η πιο σταθερή πηγή κερδών για τη Volkswagen, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης για γερμανικά πολυτελή αυτοκίνητα.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων, μεταξύ των οποίων και η Taycan, κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αναγκάζοντας την εταιρεία να επανεξετάσει τόσο τη στρατηγική προϊόντων όσο και το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Συνολικά 8.900 θέσεις υπό κατάργηση

Το νέο σχέδιο έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού κατά περίπου 3.900 θέσεις έως το τέλος της δεκαετίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 2.000 εργαζόμενοι με προσωρινές συμβάσεις.

Συνολικά, επομένως, οι σχεδιαζόμενες μειώσεις προσεγγίζουν τις 8.900 θέσεις σε βάθος χρόνου. Η Porsche απασχολεί σήμερα περίπου 40.000 εργαζομένους.

Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευθεί να περιορίσει τα διοικητικά επίπεδα, να απλοποιήσει την οργανωτική της δομή και να μειώσει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.

Επενδύσεις 2,1 δισ. ευρώ στη Γερμανία

Παρά τις περικοπές, η συμφωνία περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ στις εγκαταστάσεις του Ζουφενχάουζεν και του Βάισαχ.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γερμανικές δραστηριότητες της Porsche και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία των δύο βασικών κέντρων παραγωγής και ανάπτυξης.

Η συμφωνία επιχειρεί έτσι να ισορροπήσει ανάμεσα στη μείωση του κόστους και στη διατήρηση της βιομηχανικής παρουσίας της Porsche στη Γερμανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δοκιμάζεται από την επιβράδυνση στην Κίνα, τον ανταγωνισμό των ασιατικών εταιρειών και τη δυσκολότερη από την αναμενόμενη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

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