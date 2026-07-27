THEON: Ανεκτέλεστο 1,46 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Άλμα 35,4% στα έσοδα

Ώθηση από την ισχυρή διεθνή ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης και προηγμένο αμυντικό εξοπλισμό που συνεχίζει να τροφοδοτεί την αναπτυξιακή πορεία της.

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Διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας, σταθερή εισροή παραγγελιών και θετικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ανακοίνωσε η ΤΗΕΟΝ επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους οικονομικούς της στόχους για το 2026 με ώθηση από την ισχυρή διεθνή ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης και προηγμένο αμυντικό εξοπλισμό που συνεχίζει να τροφοδοτεί την αναπτυξιακή πορεία της.

Την ίδια στιγμή, προχωρά στην υλοποίηση της στρατηγικής της για ανάπτυξη μέσω εξαγορών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία της, ενώ διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση και θέτει ως μεσοπρόθεσμο στόχο την επίτευξη ετήσιων εσόδων ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Η THEON διατήρησε αναπτυξιακή πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας περιθώρια κερδοφορίας περί το 25% και δείκτη Book-to-Bill περίπου 1,0x. Ειδικότερα:

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 38,5% και διαμορφώθηκαν στα €232,5 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας τη διαρκή ζήτηση για το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων νυχτερινής όρασης, φορητών ψηφιακών συστημάτων και λύσεων ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) της THEON. Η εταιρία διατήρησε δείκτη Βook-to-Βill περίπου 1,0x, εισερχόμενη στο παραδοσιακά ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο με ισχυρό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών ευκαιριών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,4% (24,7% οργανικά) σε €248,7 εκατ., ξεπερνώντας κατά πολύ τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. Η συνεισφορά της KAPPA και η αυξανόμενη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της THEON στηρίζουν περαιτέρω τη στρατηγική του Ομίλου για επέκταση πέραν των παραδοσιακών συστημάτων στρατιώτη προς προηγμένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες ISR.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT παρέμεινε σε κορυφαία επίπεδα για τον κλάδο και ενισχύθηκε περαιτέρω σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της THEON ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις και η ενσωμάτωση των νεοαποκτηθεισών εταιριών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (soft backlog) αυξήθηκε σε €1,46 δισ. (2,4x κάλυψη βάσει του άνω ορίου πρόβλεψης εσόδων για το 2026), προσφέροντας σημαντική προβλεψιμότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με δικαιώματα προαίρεσης ύψους €902 εκατ., η THEON συνεχίζει να επωφελείται από πολυετή εξοπλιστικά προγράμματα, συμφωνίες-πλαίσιο και υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατών με διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Η THEON διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, με δείκτη μόχλευσης 1,7x , πριν από την ολοκλήρωση των εξαγορών της MERIO SAS (MERIO) και της HGH Systèmes Infrarouges (HGH), οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2026 και τις αρχές του 2027 αντίστοιχα. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου επιτρέπουν περαιτέρω οργανικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ταχεία μείωση του δανεισμού του.

Διατήρηση ισχυρής παραγωγής ταμειακών ροών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026, με δείκτη cash conversion 82,9%, ενώ το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης ως ποσοστό των εσόδων του τελευταίου δωδεκαμήνου μειώθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, η THEON συνέχισε να ενισχύει τη θέση της ως ηγέτιδα σε ηλεκτροοπτικά αμυντικά συστήματα, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τα βασικά προϊόντα της στον τομέα των φορητών συστημάτων και επιταχύνοντας παράλληλα την επέκτασή της στους τομείς των λύσεων ISR, των drones, των τεχνολογιών counter-UAS και σε εφαρμογές με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω εξαγορών, στρατηγικών συνεργασιών και στοχευμένων επενδύσεων, ο Όμιλος διευρύνει διαρκώς το τεχνολογικό του χαρτοφυλάκιο και ενισχύει την ικανότητά του να καλύπτει ένα ολοένα πιο διαφοροποιημένο σύνολο επιχειρησιακών και αμυντικών αναγκών.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της THEON και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Η THEON έχει επιταχύνει σημαντικά την επέκτασή της σε ορισμένους από τους ταχύτερα κινούμενους τομείς της αμυντικής τεχνολογίας, με πρόσφατες πρωτοβουλίες και κοινές επιχειρηματικές δράσεις να μετουσιώνονται σε εμπορικές ευκαιρίες και νέες παραγγελίες, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε έναν κορυφαίο όμιλο αμυντικών ηλεκτροπτικών συστημάτων. Η THEON τοποθετείται ολοένα και πιο δυναμικά στην αιχμή μιας νέας αγοράς που διαμορφώνεται από τη σύγκλιση προηγμένων αισθητήρων, τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομων συστημάτων, δυνατοτήτων ISR και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού στρατιώτη επόμενης γενιάς. Με μια διευρυμένη αγορά ολοένα αυξανόμενη, ενισχυμένη γεωγραφική παρουσία και ισχυρότερο από ποτέ χαρτοφυλάκιο καινοτομιών, παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι τόσο για την επίτευξη των προβλέψεών μας για το Οικ. Έτος 2026, όσο και για την επίτευξη εσόδων ύψους €1 δισ. έως το 2029».