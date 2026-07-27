Titan: Σε πολυετή αναπτυξιακό κύκλο – Αυξάνει στα 64,40 ευρώ την τιμή στόχο η Eurobank Equities

Η χρηματιστηριακή αυξάνει στα 64,4 ευρώ από 61,2 ευρώ την τιμή στόχο, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

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Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Titan προχωρά η Eurobank Equities, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεών της που ενσωματώνει τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών, την πρόοδο στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και το επικαιροποιημένο πλάνο επενδύσεων του ομίλου.

Η χρηματιστηριακή αυξάνει στα 64,4 ευρώ από 61,2 ευρώ την τιμή στόχο, διατηρώντας τη σύσταση «buy». Οι αναλυτές αυξάνουν τις προβλέψεις τους για τα EBITDA της περιόδου 2026-2028 κατά 1%, 4% και 7% αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά κέρδη αναβαθμίζονται κατά 2%, 2% και 8%. Εκτιμούν ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 934 εκατ. ευρώ το 2029, κοντά στον στόχο της διοίκησης για 1 δισ. ευρώ.

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η Titan περνά πλέον από τη φάση της κυκλικής ανάκαμψης σε μια περίοδο πολυετούς ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς τις εξαγορές, τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ, την ενίσχυση των προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και τη βελτίωση του λειτουργικού μείγματος.

Επιπλέον, παρά το αυξημένο πρόγραμμα επενδύσεων και εξαγορών, η Titan αναμένεται διατηρήσει ROIC 16%-18%, με τη μόχλευση να κορυφώνεται μόλις στο 1,4x καθαρός δανεισμός/EBITDA το 2026 πριν αποκλιμακωθεί.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Titan εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι του ευρύτερου κλάδου, παρά το γεγονός ότι περισσότερο από το 55% της λειτουργικής της κερδοφορίας προέρχεται από τις ΗΠΑ. Η νέα τιμή στόχος βασίζεται σε δείκτη 8,7x EV/EBITDA για τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και 6,1x EV/EBITDA για τις υπόλοιπες αγορές, ενώ συνολικά η μετοχή αποτιμάται σε περίπου 8x EV/EBITDA για το 2027, επίπεδο που εξακολουθεί να ενσωματώνει αισθητό discount έναντι εταιρειών με υψηλότερη αποτίμηση.