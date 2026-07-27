TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναθεώρηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Η TRASTOR Property Investments ανακοίνωσε την έκδοση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

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Βασικά σημεία

• Η αξία του χαρτοφυλακίου της TRASTOR έφτασε τα €867 εκατ., αυξημένη κατά €44,4 εκατ. (+5,4%) σε σχέση με την 31.12.2025 και κατά €169,7 εκατ. (+24,3%) σε σύγκριση με την 30.06.2025.

• Η αναθεώρηση των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να προσφέρει κέρδη περίπου €18,3 εκατ. στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο.

• Η TRASTOR διατηρεί το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο logistics μεταξύ των ελληνικών ΑΕΕΑΠ, με βάση την εύλογη αξία (GAV), ενώ ταυτόχρονα επενδύει επιλεκτικά σε ποιοτικά γραφειακά ακίνητα.

• Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση τριών ακινήτων συνολικού ποσού €38,6 εκατ., σε στρατηγικές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, επιταχύνοντας την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράμματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

• Επιπλέον, η TRASTOR εφαρμόζει πειθαρχημένη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων μέσω επιλεκτικών αποεπενδύσεων, ολοκληρώνοντας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 δύο πωλήσεις ακινήτων συνολικού ποσού €17,6 εκατ., οι οποίες απέφεραν κέρδος περίπου €2,3 εκατ.

Στις 30.06.2026, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάμβανε 66 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας €867 εκατ., σε σύγκριση με 65 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας €822,6 εκατ. την 31.12.2025 και 64 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας €697,3 εκατ. την 30.06.2025. Από αυτά, 65 βρίσκονται στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο.

Η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους υποδεικνύει την επιτυχημένη εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας και την ταχεία εκτέλεση των επενδύσεων που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η συμβολή των νέων επενδύσεων και των υπεραξιών στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης και της αναβάθμισης επιλεγμένων ακινήτων, ήταν καθοριστική.

Η αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου αναμένεται να αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ειδικότερα, η αναθεώρηση των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη περίπου €18,3 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία ακινήτων, σύμφωνα με την εύλογη αξία στις 30.06.2026, έχει ως εξής:

• Κτήρια γραφείων: 53,5%

• Εμπορικές αποθήκες (Logistics): 26,9%

• Κτήρια μικτής χρήσης: 11,1%

• Εμπορικά καταστήματα: 8,1%

• Λοιπά ακίνητα: 0,4%

Η επενδυτική στρατηγική της TRASTOR στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των logistics, την στοχευμένη απόκτηση υψηλής ποιότητας ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες, με σαφή περιθώρια λειτουργικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης, και την πειθαρχημένη ανακύκλωση κεφαλαίων μέσω επιλεκτικών πωλήσεων και επανεπενδύσεων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η TRASTOR επιτάχυνε την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράμματος, ολοκληρώνοντας την απόκτηση τριών εμβληματικών ακινήτων στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, με συνολικό κόστος €38,6 εκατ., τα οποία αναμένονται να συνεισφέρουν περίπου €1,3 εκατ. στα κέρδη από αναθεώρηση σε εύλογες αξίες της περιόδου. Από τις τρεις επενδύσεις, οι δύο εντάσσονται στη στρατηγική manage-to-core, ενώ η τρίτη αφορά επιλεκτική τοποθέτηση σε γραφειακό ακίνητο στο κεντρικό επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των μελλοντικών μισθωτικών εσόδων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία προχώρησε σε δύο επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων, εισπράττοντας συνολικό ποσό €17,6 εκατ. και καταγράφοντας κέρδος περίπου €2,3 εκατ. Τα κεφάλαια που απελευθερώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση νέων επενδύσεων με ισχυρότερες προοπτικές δημιουργίας αξίας, υποστηρίζοντας τη βέλτιστη κατανομή των κεφαλαίων και το μελλοντικό προφίλ αποδόσεων του χαρτοφυλακίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την άμεση ενεργοποίηση του διευρυμένου επενδυτικού της προγράμματος, η TRASTOR εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή ρευστότητα, καθαρές προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίων και ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της.