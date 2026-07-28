«Αιχμές»-Λετυμπιώτη-για-Άγκυρα:-«Το-Κυπριακό-βρίσκεται-σε-ακινησία-εξαιτίας-της-αδιαλλαξίας-της-Τουρκίας»

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της κυπριακής κυβέρνησης μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συνοδεύτηκε από σαφείς αιχμές προς την Τουρκία, με τη Λευκωσία να επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης για το αδιέξοδο στην Άγκυρα.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε «ουσιαστική και ειλικρινή» τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την «ισχυρή προσωπική πολιτική δέσμευση» του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, η κυπριακή πλευρά επανέλαβε την ετοιμότητά της να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε η σημερινή διπλωματική κινητικότητα να μετατραπεί σε ουσιαστικές εξελίξεις, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Οι αιχμές προς την Άγκυρα

Το πολιτικό βάρος των δηλώσεων Λετυμπιώτη εντοπίζεται κυρίως στην αναφορά του στις εγγυήτριες δυνάμεις, αξιοποιώντας τη δημόσια δήλωση που είχε προηγηθεί από τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο γενικός γραμματέας είχε επισημάνει πως η επιτυχία της νέας προσπάθειας εξαρτάται όχι μόνο από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους αλλά και από τις εγγυήτριες δυνάμεις.

«Είναι σαφές ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με τη διεθνή νομιμότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά, κατονομάζοντας ευθέως την Τουρκία.

Όπως υπογράμμισε, η επανέναρξη της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα, αλλά και σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό, η Λευκωσία απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε συζήτηση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, αφήνοντας σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στη λύση δύο κρατών.

Στόχος η νέα διευρυμένη διάσκεψη

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι στόχος της κυπριακής πλευράς παραμένει η σύγκληση μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία – όπως είπε – δεν θα πρέπει να έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως σημείωσε, όλες οι κινήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κινούνται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Η κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τόσο την προσωπική εμπλοκή του γενικού γραμματέα όσο και την επιλογή του να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε ευθέως το παρατεταμένο αδιέξοδο στην τουρκική στάση.

Όπως ανέφερε, από το 2021 το Κυπριακό βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας «ως αποτέλεσμα της αδιαλλαξίας και της διακηρυγμένης θέσης της Τουρκίας», η οποία – όπως είπε – «εκφεύγει πλήρως του συμφωνημένου πλαισίου».

Παρά τις δυσκολίες, η Λευκωσία εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, επενδύοντας στη διπλωματική κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες.

«Αυτό στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε εποικοδομητικοί και να συμβάλλουμε στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν βρίσκεται στην Κύπρο για μια συμβολική επίσκεψη, αλλά προσέρχεται «με πολύ εποικοδομητική στάση» και με σαφή στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Ευελπιστούμε να μην χρειαστεί η περίοδος μέχρι τη λήξη της θητείας του κυρίου Γκουτέρες για να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο κυπριακό. Δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο στόχο ο γενικός γραμματέας νομίζω ήδη το βλέπω το τελευταίο διάστημα είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει το μομέντουμ για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

- sofokleous10.gr

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