Αναβάθμιση-outlook-από-coca-cola:-Έσοδα-13,38-δισ.-δολαρίων-το-β΄-τρίμηνο

Ο τίτλος του γίγαντα των μη αλκοολούχων ποτών με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 360 δισ. δολαρίων μετρά κέρδη πάνω από 19% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 8% του S&P 500.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της διαπίστωσε για το β’ τρίμηνο η Coca-Cola που αναβάθμισε το ετήσιό της outlook, ανακοινώνοντας τα οικονομικά της μεγέθη πριν το «καμπανάκι» στη Wall Street, με τη μετοχή της να κερδίζει 2,2% προσυνεδριακά.

Ειδικότερα, ο γίγαντας των μη αλκοολούχων ποτών με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 360 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 4,43 δισ. δολαρίων ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή για το β’ τρίμηνο, από 3,81 δισ. δολάρια ή 89 σεντς/μτχ το 2025.

Παράλληλα, τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 13,38 δισ. δολάρια, με ετήσιο άλμα 7% και υψηλότερα από την εκτίμηση για κύκλο εργασιών 13,16 δισ. δολαρίων.

Πλέον, προβλέπει συγκρίσιμη αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 9% έως 10%, από την προηγούμενη πρόβλεψη για 8% έως 9%. Αναμένει επίσης ότι τα οργανικά έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 5%, στο υψηλότερο όριο του προηγούμενου εύρους 4% έως 5%.

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα και την αστάθεια, ο κολοσσός των αφεψημάτων έχει μέχρι στιγμής φέτος κατακτήσει τους καταναλωτές των μεγάλων εισοδημάτων που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η ανταγωνίστριά της, PepsiCo δεν είχε την ίδια τύχη. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Gatorade ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο όγκος των ποτών της στη Βόρεια Αμερική μειώθηκε κατά 4% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο τίτλος της Coca-Cola μετρά κέρδη πάνω από 19% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 8% του S&P 500.