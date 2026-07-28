Ανεστάλη η λειτουργία των ρωσικών σούπερ μάρκετ Mere στην Ελλάδα – Τι συνέβη

Στην Ελλάδα λειτουργούν 11 καταστήματα με το εμπορικό σήμα Mere, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η εταιρεία Τοrg Ηellas.

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Στην αναστολή της λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων που διατηρεί στην Ελλάδα έχει προχωρήσει η ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mere, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στην αγορά, όσο και σε εκατοντάδες εργαζομένους.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 11 καταστήματα με το εμπορικό σήμα Mere, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η εταιρεία Τοrg Ηellas.

Τι συνέβη

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται σε συνέχεια της άμεσης εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων που αποφασίστηκαν σε βάρος των ιδιοκτητών του ομίλου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει τον ιδιοκτήτη της μητρικής εταιρείας Svetofor, τον Sergey Shnayder, στην 21η Δέσμη Κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Η νέα δέσμη κυρώσεων εγκρίθηκε μόλις πριν από μερικά 24ωρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδέλφια Shnayder είναι βασικοί μέτοχοι και της ελληνικής θυγατρικής. Ξεκίνησαν από τη Σιβηρία με την hard discount αλυσίδα Svetofor για να αναπτύξουν το ίδιο μοντέλο εκτός Ρωσίας, υπό το σήμα Mere. Στην Ελλάδα η ρωσικών συμφερόντων αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ήρθε» στα μέσα του 2021.

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας, το οποίο με επιστολή του προς τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και προς βουλευτές του νομού Πέλλας, τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και τον Δήμαρχο Πέλλας ζητά την άμεση εξεύρεση λύσης για συνέχιση της λειτουργίας της Mere (Torg Hellas), προειδοποιώντας για «τις σοβαρές επιπτώσεις που δημιουργούνται στους εργαζόμενους της εταιρείας μετά την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων που αποφασίστηκαν σε βάρος των ιδιοκτητών του ομίλου».

Ανησυχία για τους περίπου 170 εργαζόμενους

Σύμφωνα με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας «οι κυρώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας για περίπου 170 εργαζόμενους που απασχολούνται στα 11 καταστήματα της Mere στην Ελλάδα».

Γνωστοποιεί μάλιστα ότι νωρίτερα σήμερα 28 του μηνός πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πέλλας με εργαζόμενους από το κατάστημα των Γιαννιτσών.