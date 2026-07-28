Από την προθεσμία της Παρασκευής στο Δώρο Χριστουγέννων: 5 μήνες επιδομάτων σε ένα ημερολόγιο

Το ημερολόγιο των επιδομάτων
ως το τέλος του 2026
Από σήμερα ως την 31η Δεκεμβρίου, το ελληνικό κράτος πρόκειται να καταβάλει κοινωνικές παροχές μέσα από τουλάχιστον δεκατέσσερα διακριτά κανάλια — τρία από αυτά με προθεσμίες που εκπνέουν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα είναι πυκνότερο από ποτέ. Ο αριθμός όσων το χρησιμοποιούν, όμως, συρρικνώνεται.
Τι μπαίνει κάθε τελευταία εργάσιμη: οι πέντε σταθερές του ΟΠΕΚΑ
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, προνοιακά αναπηρικά και ανασφάλιστοι υπερήλικες συγκροτούν τον σκελετό του συστήματος. Πληρώνονται με έναν κανόνα που δεν αλλάζει: τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
(μέσο πλήθος Α΄ τρ. 2026)
Α΄ τρίμηνο 2026
μονοπρόσωπο νοικοκυριό
επίδομα στέγασης
Ο κορμός του συστήματος κοινωνικών παροχών δεν έχει «ημερομηνίες έκπληξη». Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα μηνιαία επιδόματα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με τα ποσά να εμφανίζονται συνήθως στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης. Για το υπόλοιπο του 2026 αυτό σημαίνει πέντε ακόμη πιστώσεις: 31 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 30 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου, με τελευταία εκείνη της 31ης Δεκεμβρίου.
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) παραμένει στα 216 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι το ποσό αλλά ο «κόφτης»: το δηλωθέν εισόδημα εξαμήνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού, ενώ ισχύει και απόλυτο ανώτατο όριο δηλούμενου εισοδήματος. Η αίτηση ανανεώνεται κάθε εξάμηνο — και εκεί χάνονται οι περισσότεροι δικαιούχοι.
Το επίδομα στέγασης ξεκινά από 70 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 35 ευρώ ανά επιπλέον μέλος και οροφή τα 210 ευρώ. Απαιτεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες από την υποβολή, λογαριασμό ρεύματος στο όνομα μέλους του νοικοκυριού και ενεργό IBAN. Η έγκριση διαρκεί έξι μήνες και δεν ανανεώνεται αυτόματα.
|Παροχή
|Ποσό
|Βασική προϋπόθεση
|Καταβολή
|Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
|216 € μονοπρόσωπο · +108 € ανά ενήλικο · +54 € ανά ανήλικο
|Εισόδημα εξαμήνου έως το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού· περιουσιακά όρια· αίτηση ανά εξάμηνο
|Τελευταία εργάσιμη
|Επίδομα στέγασης
|70 € μονοπρόσωπο · +35 € ανά μέλος · έως 210 €
|Μισθωμένη κύρια κατοικία, ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ 6+ μήνες, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
|Τελευταία εργάσιμη
|Επίδομα παιδιού Α21
|70 / 42 / 28 € ανά μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά · 140 / 84 / 56 € από το τρίτο (ανά εισοδηματική κατηγορία)
|Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση· εξαρτώμενα τέκνα· αίτηση Α21
|Διμηνιαία (6 δόσεις)
|Προνοιακά αναπηρικά
|Ανά κατηγορία και ποσοστό αναπηρίας
|Πιστοποίηση ΚΕΠΑ
|Τελευταία εργάσιμη
|Ανασφάλιστοι υπερήλικες
|Έως 418 € (πλήρες ποσό)
|Όριο ηλικίας, χρόνος διαμονής, εισοδηματικά κριτήρια
|Τελευταία εργάσιμη
|Επίδομα γέννησης
|2.400 € (1ο) · 2.700 € (2ο) · 3.000 € (3ο) · 3.500 € (4ο+)
|Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 €· αίτηση εντός τριμήνου από τη γέννηση
|Δύο ισόποσες δόσεις
Σημείωση: οι ημερομηνίες «τελευταία εργάσιμη» για το υπόλοιπο του 2026 προκύπτουν από τον πάγιο κανόνα καταβολής του ΟΠΕΚΑ και είναι υπολογισμός της σύνταξης, όχι αυτούσια ανακοίνωση: 31/7, 31/8, 30/9, 30/10, 30/11 και 31/12/2026.
Το επίδομα παιδιού Α21 ακολουθεί δικό του ρυθμό: έξι διμηνιαίες δόσεις. Για το υπόλοιπο του έτους απομένουν η δόση Μαΐου–Ιουνίου στις 31 Ιουλίου, η δόση Ιουλίου–Αυγούστου στις 30 Σεπτεμβρίου, η δόση Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου στις 30 Νοεμβρίου και η τελευταία, για Νοέμβριο–Δεκέμβριο, μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026 — με όσους ολοκληρώσουν αργότερα τη διαδικασία να πληρώνονται τον Ιανουάριο του 2027.
- ΟΠΕΚΑ, μέσω Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Τριμηνιαία Έκθεση Ιουνίου 2026. Σύνολο δαπάνης 635,8 εκατ. ευρώ.
Οι ημερομηνίες που κλείνουν: τι λήγει τον Αύγουστο και τι τον Σεπτέμβριο
Τρεις προθεσμίες εκπνέουν μέσα σε εννέα ημέρες από σήμερα. Μία ακόμη, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, λήγει τον Σεπτέμβριο και όποιος τη χάσει διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο δικαιούχων.
Το πιο πιεστικό σημείο του ημερολογίου βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026 δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Το ποσό κλιμακώνεται από 1.500 ευρώ για μεμονωμένη μίσθωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 2.500 ευρώ για συγκατοίκηση δύο προπτυχιακών φοιτητών εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Η καταβολή προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.
Πέντε ημέρες αργότερα, στις 5 Αυγούστου, κλείνει η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για τα vouchers παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της σχολικής περιόδου 2026–2027. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 18 Ιουλίου κλιμακωτά ανά τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ και από τις 24 Ιουλίου δέχονται όλα τα ΑΦΜ ανεξαιρέτως. Οι προσωρινοί πίνακες αναμένονται στα μέσα Αυγούστου.
Μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου αναμένεται επίσης να ανοίξει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», με ψηφιακή επιταγή που φτάνει τα 600 ευρώ και επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο προστατευόμενο τέκνο και μετά. Ο νέος κύκλος μετατοπίζεται εκτός θερινής περιόδου, στοχεύοντας στους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενώ η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εξαιρούνται όσοι επελέγησαν στον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ 2026–2027 ή είχαν κληρωθεί στον κύκλο 2025, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους.
Από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου ανοίγει το παράθυρο για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε οικοδόμους, λατόμους, δασεργάτες, ηθοποιούς, μουσικούς, σμυριδεργάτες, καπνεργάτες και άλλες εποχικές ειδικότητες. Δεν συνδυάζεται με τακτικό επίδομα ανεργίας για το ίδιο διάστημα — με εξαίρεση τους οικοδόμους.
Οι ράβδοι απεικονίζουν το διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανοιχτή η υποβολή αιτήσεων. Για τα προγράμματα με μη οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα (Τουρισμός για Όλους, επίδομα θέρμανσης) αποτυπώνεται το εκτιμώμενο παράθυρο με βάση τις έως τώρα ανακοινώσεις.
Το φθινόπωρο των αυτόματων πληρωμών: ενοίκιο, τρόφιμα, θέρμανση, σύνταξη
Τέσσερις από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις του δεύτερου εξαμήνου δεν απαιτούν καμία αίτηση. Η προϋπόθεση για τις περισσότερες κρίθηκε ήδη — στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε ως τις 15 Ιουλίου.
Η επιστροφή ενοικίου είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο ποσό που θα καταβληθεί αυτόματα μέσα στο φθινόπωρο. Καταβάλλεται τον Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, και αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Οι δύο τυπικές προϋποθέσεις είναι μηχανικές: να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, που υποβλήθηκε έως τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης αρκεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης.
Η ουσιαστική αλλαγή για το 2026 είναι τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια: για τους άγαμους χωρίς παιδιά το πλαφόν ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για ζευγάρια και εξαρτώμενα τέκνα. Παράλληλα, με τον ν. 5313/2026 προβλέπεται αναδρομική τακτοποίηση για δικαιούχους που έμειναν εκτός του πρώτου κύκλου, γεγονός που για ορισμένες κατηγορίες μεταφράζεται σε διπλή καταβολή τον Νοέμβριο.
Η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5313/2026 ως μόνιμη, ετήσια παροχή κάθε Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τα 250 ευρώ του προηγούμενου έτους. Απευθύνεται σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους — για το 2026, δηλαδή, όσοι γεννήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1960. Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι από 60 ετών και άνω λαμβάνουν σύνταξη χηρείας χωρίς δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς και ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Δεν απαιτείται αίτηση, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διευρύνθηκαν ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.
|Ενίσχυση
|Ποσό
|Χρόνος καταβολής
|Διαδικασία
|Επιστροφή ενοικίου
|Ένα μηνιαίο μίσθωμα, έως 800 €
|Νοέμβριος 2026
|Χωρίς αίτηση
|Ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων, ΑμεΑ, ανασφάλιστων
|300 € καθαρά
|Νοέμβριος 2026
|Χωρίς αίτηση
|Market Pass (νέος κύκλος)
|Από 40 €/μήνα · αναδρομικά 240 – 1.200 €
|Πρώτες πληρωμές τέλη Οκτωβρίου
|Εκκρεμεί ΚΥΑ
|Επίδομα θέρμανσης 2026–2027
|Έως 1.200 € (βάσει προηγούμενης περιόδου)
|Αιτήσεις Νοέμβριος · προκαταβολή προ Χριστουγέννων
|Αίτηση myΘέρμανση
|Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
|1.500 – 2.500 €
|Καταβολή φθινόπωρο 2026
|Αίτηση έως 31/7
|Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
|Κλιμακωτό ανά κλάδο και ένσημα
|10 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου
|Αίτηση gov.gr / ΚΕΠ
|Δώρο Χριστουγέννων
|Έως έναν μηνιαίο μισθό (βάση 920 € για τον κατώτατο)
|Έως 21 Δεκεμβρίου 2026
|Υποχρέωση εργοδότη
|Voucher «Τουρισμός για Όλους»
|Έως 600 € · +50 € ανά τέκνο από το 4ο
|Αιτήσεις αρχές Αυγούστου
|Ηλεκτρονική κλήρωση
Το επίδομα αεροθεραπείας των 250 ευρώ καταβλήθηκε εφάπαξ στις 10 Ιουλίου 2026 σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Όσοι δικαιούχοι δεν το έλαβαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Το Market Pass επιστρέφει ως ψηφιακή επιταγή για τρόφιμα, με στόχευση κυρίως σε νοικοκυριά που έλαβαν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. Η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από τα 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να κλιμακώνεται με τα μέλη, ενώ η πρώτη δόση θα είναι ενισχυμένη λόγω αναδρομικών που μπορούν να καλύψουν έως και 30 μήνες. Ο εντοπισμός των δικαιούχων γίνεται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, χωρίς νέα αίτηση. Το κρίσιμο —και το μόνο που παραμένει ανοιχτό— είναι το ακριβές μηνιαίο ποσό, που θα οριστικοποιηθεί με την ΚΥΑ.
Για το επίδομα θέρμανσης ο κύκλος είναι γνωστός και επαναλαμβανόμενος: νέα ΚΥΑ μέσα στον Οκτώβριο, άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση τον Νοέμβριο, λήξη αιτήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα. Οι επιλέξιμες αγορές καυσίμων ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου, με το πετρέλαιο θέρμανσης να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου.
Πώς ο κατώτατος μισθός των 920 ευρώ ξαναέγραψε τα ποσά της ΔΥΠΑ
Η αύξηση της 1ης Απριλίου δεν άλλαξε μόνο μισθούς. Ανέβασε αυτόματα το τακτικό επίδομα ανεργίας, το εποχικό βοήθημα, τις παροχές μητρότητας και το Δώρο Χριστουγέννων — γιατί όλα υπολογίζονται πάνω στο ίδιο ημερομίσθιο.
από 1/4/2026
ανεργίας
μοντέλου επιδότησης
διάρκεια επιδότησης
Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ. Επειδή το τακτικό επίδομα ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, η αύξηση μετακυλίστηκε αυτόματα: το επίδομα ανήλθε στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ. Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το νέο, εξατομικευμένο μοντέλο επιδότησης της ανεργίας, που καταργεί το ενιαίο ποσό και συνδέει την παροχή με τις προηγούμενες αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και την οικογενειακή κατάσταση.
Η λογική του νέου συστήματος είναι εμπροσθοβαρής: υψηλότερη στήριξη στους πρώτους μήνες, φθίνουσα στη συνέχεια. Το βασικό ποσό ορίζεται στα 719,07 ευρώ, με το συνολικό ποσό του πρώτου τριμήνου να μπορεί να φτάσει τα 1.438 ευρώ, και ακολουθεί κλιμακωτή μείωση στα επόμενα τρίμηνα. Η μέγιστη διάρκεια φτάνει τους 24 μήνες, ενώ ενσωματώνονται κίνητρα επανένταξης: η τρίτη άρνηση πρότασης εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης οδηγεί σε αποκλεισμό από την επιδότηση.
Το βασικό ποσό και η κλιμάκωση αφορούν το εξατομικευμένο μοντέλο που εφαρμόζεται πλήρως από 1/4/2026. Το τακτικό επίδομα των 564,98 ευρώ αποτυπώνεται ως γραμμή αναφοράς.
Η ίδια μηχανική διατρέχει και το ειδικό εποχικό βοήθημα. Το ύψος του ορίζεται για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς και υδραυλικούς στο πεντηκονταπλάσιο του 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τον χρόνο έναρξης της καταβολής — ποσό που λειτουργεί ως ανώτατο όριο και για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. Με το ημερομίσθιο των 880 ευρώ, η κλίμακα κινούνταν από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ.
Το Δώρο Χριστουγέννων είναι η τελευταία μεγάλη καταβολή του έτους και η πρώτη που θα υπολογιστεί εξολοκλήρου με βάση τον νέο κατώτατο μισθό — σε αντίθεση με το Δώρο Πάσχα 2026, που «πάγωσε» στα επίπεδα των 880 ευρώ επειδή αφορούσε περίοδο πριν από την αύξηση. Καταβάλλεται το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου και για πλήρη περίοδο απασχόλησης αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό.
|Παροχή
|Βάση 880 € (έως 31/3/2026)
|Βάση 920 € (από 1/4/2026)
|Τακτικό επίδομα ανεργίας
|540,00 €
|564,98 €
|Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ΔΥΠΑ
|880 €
|920 €
|Επίδομα αδείας (πλήρες δικαίωμα)
|440 €
|460 €
|Ημερομίσθιο μαθητευόμενων ΔΥΠΑ
|—
|30,81 €
|Ημερήσια αποζημίωση πρακτικής άσκησης φοιτητών
|—
|≈ 32,87 €
|Ειδικό εποχικό βοήθημα — ανώτατο όριο
|1.375,50 €
|≈ 1.438 € (υπολογισμός)
Το ανώτατο όριο του εποχικού βοηθήματος για την περίοδο 2026 αποτελεί υπολογισμό βάσει του θεσμοθετημένου τύπου (50 × 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) και όχι δημοσιευμένο ποσό. Τα οριστικά ποσά ορίζονται με υπουργική απόφαση.
Για τις παροχές μητρότητας ισχύει μια διάκριση που συστηματικά μπερδεύει τους δικαιούχους: οι 119 ημέρες κυοφορίας και λοχείας είναι παροχή του e-ΕΦΚΑ για μισθωτές ασφαλισμένες, ενώ η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας εννεάμηνης διάρκειας είναι ξεχωριστό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ο e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί τις πιστώσεις σε τακτούς κύκλους ανάλογα με το πότε οριστικοποιήθηκε η αίτηση, με επόμενες ημερομηνίες τις 5 και 19 Αυγούστου και τις 4 και 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Το παράδοξο του 2026: πυκνότερο ημερολόγιο, λιγότεροι δικαιούχοι
Ενώ οι καταβολές πολλαπλασιάζονται, οι δικαιούχοι των βασικών προνοιακών επιδομάτων μειώθηκαν κατά 60.512 σε έναν χρόνο. Η εξήγηση δεν βρίσκεται στη μείωση της ανάγκης, αλλά στη μηχανική των εισοδηματικών ορίων.
Τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ, όπως τα καταγράφει η Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή τον Ιούνιο του 2026, δίνουν μια εικόνα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εντύπωση της «γενναιόδωρης» χρονιάς. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο οργανισμός κατέβαλε 635,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,6 εκατ. ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση. Το μέσο πλήθος δικαιούχων υποχώρησε στους 799.230, από 859.742 — μια απώλεια 60.512 δικαιούχων, ή 7% του συνόλου, μέσα σε δώδεκα μήνες.
Η κατανομή της μείωσης είναι διαφωτιστική. Το επίδομα παιδιού έχασε 32.201 δικαιούχους και 16 εκατ. ευρώ δαπάνης. Το επίδομα στέγασης έχασε 23.967 δικαιούχους και 9,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αλλαγής των εισοδηματικών ορίων για το 2025. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχασε 18.639 δικαιούχους και 12,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι δύο κατηγορίες που αυξήθηκαν —τα αναπηρικά επιδόματα με 11.910 επιπλέον δικαιούχους και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες με 1.151— είναι ακριβώς εκείνες όπου η επιλεξιμότητα δεν κρίνεται από το τρέχον εισόδημα αλλά από την υγεία και την ηλικία.
|Επίδομα
|Δικαιούχοι 2025
|Δικαιούχοι 2026
|Μεταβολή
|Δαπάνη 2026 (εκατ. €)
|Μεταβολή δαπάνης
|Αναπηρικά
|192.988
|204.898
|+11.910
|293,1
|+26,5
|Ανασφάλιστοι υπερήλικες
|34.155
|35.306
|+1.151
|54,9
|+11,7
|Άλλα επιδόματα
|24.622
|26.210
|+1.588
|9,0
|−8,2
|Γέννησης
|10.082
|9.727
|−354
|38,5
|−1,2
|Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
|166.750
|148.111
|−18.639
|101,7
|−12,7
|Στέγασης
|193.603
|169.636
|−23.967
|60,5
|−9,6
|Επίδομα παιδιού
|237.543
|205.342
|−32.201
|78,1
|−16,0
|Σύνολο
|859.742
|799.230
|−60.512
|635,8
|−9,6
- ΟΠΕΚΑ, μέσω Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Τριμηνιαία Έκθεση Ιουνίου 2026. Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Θετικές μεταβολές σε πράσινο, αρνητικές σε κόκκινο. - ΟΠΕΚΑ / Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Ο μηχανισμός είναι απλός και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι ονομαστικό: όταν ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει από τα 830 στα 880 και στη συνέχεια στα 920 ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, ενώ τα εισοδηματικά κατώφλια των προνοιακών επιδομάτων παραμένουν καθηλωμένα, νοικοκυριά που δεν έγιναν ουσιαστικά πλουσιότερα βρίσκονται εκτός. Το δεύτερο είναι τεχνικό: για τους αυτοαπασχολούμενους, το τεκμαρτό εισόδημα προσμετρούνταν στα κριτήρια, εκτοξεύοντας «στα χαρτιά» εισοδήματα που ουδέποτε εισπράχθηκαν.
Το δεύτερο σκέλος έχει ημερομηνία λήξης. Από την 1η Ιουλίου 2026 ο συγκεκριμένος υπολογισμός παύει να ισχύει, με αποτέλεσμα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 να λαμβάνεται υπόψη μόνο το πραγματικό εισόδημα. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε χιλιάδες νοικοκυριά να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν πρόσβαση στο επίδομα παιδιού, στην επιδότηση ενοικίου και σε άλλες κοινωνικές παροχές. Η επίδρασή της, όμως, δεν θα φανεί μέσα στο 2026 — θα φανεί στον κύκλο του 2027.
Το ημερολόγιο του δεύτερου εξαμήνου επιβεβαιώνει τη μετατόπιση. Οι παροχές που μεγαλώνουν είναι οι αυτόματες, καθολικού ή ημι-καθολικού χαρακτήρα: η επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα όρια, η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ χωρίς αίτηση, το Market Pass με αναδρομικά, τα vouchers τουρισμού και παιδικών σταθμών. Οι παροχές που συρρικνώνονται είναι οι στοχευμένες, εισοδηματικά ελεγχόμενες: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού. Το κράτος πληρώνει περισσότερες φορές, σε ένα κοινό που ορίζεται όλο και ευρύτερα, αλλά με ολοένα λιγότερη ένταση εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.
Ένα τελευταίο κομμάτι του παζλ παραμένει κλειστό. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, θα καθορίσουν το πλαίσιο του 2027 με δημοσιονομικό χώρο που, μετά την επικύρωση πρωτογενούς πλεονάσματος 4,9% του ΑΕΠ για το 2025, εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ για το τρέχον και το επόμενο έτος. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των 300 ευρώ στα 350 ή 400. Ό,τι κι αν ανακοινωθεί, δεν αλλάζει τις πληρωμές του φθινοπώρου: το ημερολόγιο ως τις 31 Δεκεμβρίου έχει ήδη κλειδώσει.