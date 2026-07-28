Από την προθεσμία της Παρασκευής στο Δώρο Χριστουγέννων: 5 μήνες επιδομάτων σε ένα ημερολόγιο

Από σήμερα ως την 31η Δεκεμβρίου, το ελληνικό κράτος πρόκειται να καταβάλει κοινωνικές παροχές μέσα από τουλάχιστον δεκατέσσερα διακριτά κανάλια — τρία από αυτά με προθεσμίες που εκπνέουν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα είναι πυκνότερο από ποτέ. Ο αριθμός όσων το χρησιμοποιούν, όμως, συρρικνώνεται. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

01 Ο μηνιαίος κορμός Τι μπαίνει κάθε τελευταία εργάσιμη: οι πέντε σταθερές του ΟΠΕΚΑ Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, προνοιακά αναπηρικά και ανασφάλιστοι υπερήλικες συγκροτούν τον σκελετό του συστήματος. Πληρώνονται με έναν κανόνα που δεν αλλάζει: τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 799.230 Δικαιούχοι ΟΠΕΚΑ

(μέσο πλήθος Α΄ τρ. 2026) 635,8 Εκατ. ευρώ δαπάνη

Α΄ τρίμηνο 2026 216 € Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

μονοπρόσωπο νοικοκυριό 210 € Ανώτατο μηνιαίο

επίδομα στέγασης Ο κορμός του συστήματος κοινωνικών παροχών δεν έχει «ημερομηνίες έκπληξη». Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα μηνιαία επιδόματα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με τα ποσά να εμφανίζονται συνήθως στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης. Για το υπόλοιπο του 2026 αυτό σημαίνει πέντε ακόμη πιστώσεις: 31 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 30 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου, με τελευταία εκείνη της 31ης Δεκεμβρίου. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) παραμένει στα 216 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι το ποσό αλλά ο «κόφτης»: το δηλωθέν εισόδημα εξαμήνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού, ενώ ισχύει και απόλυτο ανώτατο όριο δηλούμενου εισοδήματος. Η αίτηση ανανεώνεται κάθε εξάμηνο — και εκεί χάνονται οι περισσότεροι δικαιούχοι. Το επίδομα στέγασης εγκρίνεται για έξι μήνες. Μετά, νέα αίτηση από την αρχή. Το επίδομα στέγασης ξεκινά από 70 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 35 ευρώ ανά επιπλέον μέλος και οροφή τα 210 ευρώ. Απαιτεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες από την υποβολή, λογαριασμό ρεύματος στο όνομα μέλους του νοικοκυριού και ενεργό IBAN. Η έγκριση διαρκεί έξι μήνες και δεν ανανεώνεται αυτόματα. Πίνακας 1 · Μηνιαίες παροχές ΟΠΕΚΑ σε ισχύ — ποσά και βασικές προϋποθέσεις Παροχή Ποσό Βασική προϋπόθεση Καταβολή Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 216 € μονοπρόσωπο · +108 € ανά ενήλικο · +54 € ανά ανήλικο Εισόδημα εξαμήνου έως το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού· περιουσιακά όρια· αίτηση ανά εξάμηνο Τελευταία εργάσιμη Επίδομα στέγασης 70 € μονοπρόσωπο · +35 € ανά μέλος · έως 210 € Μισθωμένη κύρια κατοικία, ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ 6+ μήνες, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια Τελευταία εργάσιμη Επίδομα παιδιού Α21 70 / 42 / 28 € ανά μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά · 140 / 84 / 56 € από το τρίτο (ανά εισοδηματική κατηγορία) Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση· εξαρτώμενα τέκνα· αίτηση Α21 Διμηνιαία (6 δόσεις) Προνοιακά αναπηρικά Ανά κατηγορία και ποσοστό αναπηρίας Πιστοποίηση ΚΕΠΑ Τελευταία εργάσιμη Ανασφάλιστοι υπερήλικες Έως 418 € (πλήρες ποσό) Όριο ηλικίας, χρόνος διαμονής, εισοδηματικά κριτήρια Τελευταία εργάσιμη Επίδομα γέννησης 2.400 € (1ο) · 2.700 € (2ο) · 3.000 € (3ο) · 3.500 € (4ο+) Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 €· αίτηση εντός τριμήνου από τη γέννηση Δύο ισόποσες δόσεις Σημείωση: οι ημερομηνίες «τελευταία εργάσιμη» για το υπόλοιπο του 2026 προκύπτουν από τον πάγιο κανόνα καταβολής του ΟΠΕΚΑ και είναι υπολογισμός της σύνταξης, όχι αυτούσια ανακοίνωση: 31/7, 31/8, 30/9, 30/10, 30/11 και 31/12/2026. Το επίδομα παιδιού Α21 ακολουθεί δικό του ρυθμό: έξι διμηνιαίες δόσεις. Για το υπόλοιπο του έτους απομένουν η δόση Μαΐου–Ιουνίου στις 31 Ιουλίου, η δόση Ιουλίου–Αυγούστου στις 30 Σεπτεμβρίου, η δόση Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου στις 30 Νοεμβρίου και η τελευταία, για Νοέμβριο–Δεκέμβριο, μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026 — με όσους ολοκληρώσουν αργότερα τη διαδικασία να πληρώνονται τον Ιανουάριο του 2027. Κατανομή δαπάνης ΟΠΕΚΑ ανά επίδομα — Α΄ τρίμηνο 2026 (εκατ. ευρώ) - ΟΠΕΚΑ, μέσω Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Τριμηνιαία Έκθεση Ιουνίου 2026. Σύνολο δαπάνης 635,8 εκατ. ευρώ.

02 Προθεσμίες Οι ημερομηνίες που κλείνουν: τι λήγει τον Αύγουστο και τι τον Σεπτέμβριο Τρεις προθεσμίες εκπνέουν μέσα σε εννέα ημέρες από σήμερα. Μία ακόμη, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, λήγει τον Σεπτέμβριο και όποιος τη χάσει διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο δικαιούχων. — ✦ — Το πιο πιεστικό σημείο του ημερολογίου βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026 δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Το ποσό κλιμακώνεται από 1.500 ευρώ για μεμονωμένη μίσθωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 2.500 ευρώ για συγκατοίκηση δύο προπτυχιακών φοιτητών εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Η καταβολή προγραμματίζεται για το φθινόπωρο. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 5 Αυγούστου, κλείνει η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για τα vouchers παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της σχολικής περιόδου 2026–2027. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 18 Ιουλίου κλιμακωτά ανά τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ και από τις 24 Ιουλίου δέχονται όλα τα ΑΦΜ ανεξαιρέτως. Οι προσωρινοί πίνακες αναμένονται στα μέσα Αυγούστου. Η προθεσμία που «σβήνει» δικαιούχους Οι εν ενεργεία δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων. Καθώς οι δηλώσεις του 2026 έληξαν στις 15 Ιουλίου, η αίτηση πρέπει να γίνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Όσοι δεν την υποβάλουν απεντάσσονται αυτόματα — χωρίς προειδοποίηση στον λογαριασμό ρεύματος. Μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου αναμένεται επίσης να ανοίξει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», με ψηφιακή επιταγή που φτάνει τα 600 ευρώ και επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο προστατευόμενο τέκνο και μετά. Ο νέος κύκλος μετατοπίζεται εκτός θερινής περιόδου, στοχεύοντας στους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενώ η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Εξαιρούνται όσοι επελέγησαν στον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ 2026–2027 ή είχαν κληρωθεί στον κύκλο 2025, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους. Από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου ανοίγει το παράθυρο για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε οικοδόμους, λατόμους, δασεργάτες, ηθοποιούς, μουσικούς, σμυριδεργάτες, καπνεργάτες και άλλες εποχικές ειδικότητες. Δεν συνδυάζεται με τακτικό επίδομα ανεργίας για το ίδιο διάστημα — με εξαίρεση τους οικοδόμους. Παράθυρα αιτήσεων και κρίσιμες προθεσμίες, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2026 Οι ράβδοι απεικονίζουν το διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανοιχτή η υποβολή αιτήσεων. Για τα προγράμματα με μη οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα (Τουρισμός για Όλους, επίδομα θέρμανσης) αποτυπώνεται το εκτιμώμενο παράθυρο με βάση τις έως τώρα ανακοινώσεις. Λήξη αιτήσεων φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος · Πληρωμή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ Ιουλίου και 3ης δόσης Α21 Άνοιγμα πλατφόρμας «Τουρισμός για Όλους 2026–2027» — voucher έως 600 ευρώ Λήξη αιτήσεων ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ 2026–2027 Έναρξη αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ Λήξη προθεσμίας νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο — αυτόματη απένταξη όσων δεν την υποβάλουν 4η δόση επιδόματος παιδιού Α21 (Ιούλιος–Αύγουστος) Πρώτες πληρωμές νέου Market Pass, με αναδρομικά έως 1.200 ευρώ Επιστροφή ενοικίου από την ΑΑΔΕ · ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες · άνοιγμα πλατφόρμας myΘέρμανση Λήξη αιτήσεων ειδικού εποχικού βοηθήματος · 5η δόση Α21 6η και τελευταία δόση Α21 · Δώρο Χριστουγέννων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής 21 Δεκεμβρίου) Λήξη προθεσμίας για αίτηση καταβολής επιδόματος αεροθεραπείας σε όσους δικαιούχους δεν το έλαβαν στις 10 Ιουλίου

03 Εφάπαξ ενισχύσεις Το φθινόπωρο των αυτόματων πληρωμών: ενοίκιο, τρόφιμα, θέρμανση, σύνταξη Τέσσερις από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις του δεύτερου εξαμήνου δεν απαιτούν καμία αίτηση. Η προϋπόθεση για τις περισσότερες κρίθηκε ήδη — στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε ως τις 15 Ιουλίου. — ✦ — Η επιστροφή ενοικίου είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο ποσό που θα καταβληθεί αυτόματα μέσα στο φθινόπωρο. Καταβάλλεται τον Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, και αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Οι δύο τυπικές προϋποθέσεις είναι μηχανικές: να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, που υποβλήθηκε έως τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης αρκεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης. Η ουσιαστική αλλαγή για το 2026 είναι τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια: για τους άγαμους χωρίς παιδιά το πλαφόν ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για ζευγάρια και εξαρτώμενα τέκνα. Παράλληλα, με τον ν. 5313/2026 προβλέπεται αναδρομική τακτοποίηση για δικαιούχους που έμειναν εκτός του πρώτου κύκλου, γεγονός που για ορισμένες κατηγορίες μεταφράζεται σε διπλή καταβολή τον Νοέμβριο. Τέσσερις ενισχύσεις του φθινοπώρου καταβάλλονται χωρίς καμία αίτηση Η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5313/2026 ως μόνιμη, ετήσια παροχή κάθε Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τα 250 ευρώ του προηγούμενου έτους. Απευθύνεται σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους — για το 2026, δηλαδή, όσοι γεννήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1960. Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι από 60 ετών και άνω λαμβάνουν σύνταξη χηρείας χωρίς δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς και ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Δεν απαιτείται αίτηση, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διευρύνθηκαν ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Πίνακας 2 · Εφάπαξ και έκτακτες ενισχύσεις Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2026 Ενίσχυση Ποσό Χρόνος καταβολής Διαδικασία Επιστροφή ενοικίου Ένα μηνιαίο μίσθωμα, έως 800 € Νοέμβριος 2026 Χωρίς αίτηση Ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων, ΑμεΑ, ανασφάλιστων 300 € καθαρά Νοέμβριος 2026 Χωρίς αίτηση Market Pass (νέος κύκλος) Από 40 €/μήνα · αναδρομικά 240 – 1.200 € Πρώτες πληρωμές τέλη Οκτωβρίου Εκκρεμεί ΚΥΑ Επίδομα θέρμανσης 2026–2027 Έως 1.200 € (βάσει προηγούμενης περιόδου) Αιτήσεις Νοέμβριος · προκαταβολή προ Χριστουγέννων Αίτηση myΘέρμανση Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 1.500 – 2.500 € Καταβολή φθινόπωρο 2026 Αίτηση έως 31/7 Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ Κλιμακωτό ανά κλάδο και ένσημα 10 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου Αίτηση gov.gr / ΚΕΠ Δώρο Χριστουγέννων Έως έναν μηνιαίο μισθό (βάση 920 € για τον κατώτατο) Έως 21 Δεκεμβρίου 2026 Υποχρέωση εργοδότη Voucher «Τουρισμός για Όλους» Έως 600 € · +50 € ανά τέκνο από το 4ο Αιτήσεις αρχές Αυγούστου Ηλεκτρονική κλήρωση Το επίδομα αεροθεραπείας των 250 ευρώ καταβλήθηκε εφάπαξ στις 10 Ιουλίου 2026 σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Όσοι δικαιούχοι δεν το έλαβαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το Market Pass επιστρέφει ως ψηφιακή επιταγή για τρόφιμα, με στόχευση κυρίως σε νοικοκυριά που έλαβαν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. Η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από τα 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να κλιμακώνεται με τα μέλη, ενώ η πρώτη δόση θα είναι ενισχυμένη λόγω αναδρομικών που μπορούν να καλύψουν έως και 30 μήνες. Ο εντοπισμός των δικαιούχων γίνεται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, χωρίς νέα αίτηση. Το κρίσιμο —και το μόνο που παραμένει ανοιχτό— είναι το ακριβές μηνιαίο ποσό, που θα οριστικοποιηθεί με την ΚΥΑ. Για το επίδομα θέρμανσης ο κύκλος είναι γνωστός και επαναλαμβανόμενος: νέα ΚΥΑ μέσα στον Οκτώβριο, άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση τον Νοέμβριο, λήξη αιτήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα. Οι επιλέξιμες αγορές καυσίμων ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου, με το πετρέλαιο θέρμανσης να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου. Προσοχή στη διπλή ιδιότητα Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο με έκπτωση στη χρέωση της κιλοβατώρας αποκλείει τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια. Πριν από την υποβολή αίτησης στο ένα, αξίζει ο υπολογισμός του συνολικού οφέλους και από τα δύο.

04 Αγορά εργασίας Πώς ο κατώτατος μισθός των 920 ευρώ ξαναέγραψε τα ποσά της ΔΥΠΑ Η αύξηση της 1ης Απριλίου δεν άλλαξε μόνο μισθούς. Ανέβασε αυτόματα το τακτικό επίδομα ανεργίας, το εποχικό βοήθημα, τις παροχές μητρότητας και το Δώρο Χριστουγέννων — γιατί όλα υπολογίζονται πάνω στο ίδιο ημερομίσθιο. — ✦ — 920 € Κατώτατος μισθός

από 1/4/2026 564,98 € Τακτικό επίδομα

ανεργίας 719,07 € Βασικό ποσό νέου

μοντέλου επιδότησης 24 Μήνες μέγιστη

διάρκεια επιδότησης Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ. Επειδή το τακτικό επίδομα ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, η αύξηση μετακυλίστηκε αυτόματα: το επίδομα ανήλθε στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ. Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το νέο, εξατομικευμένο μοντέλο επιδότησης της ανεργίας, που καταργεί το ενιαίο ποσό και συνδέει την παροχή με τις προηγούμενες αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και την οικογενειακή κατάσταση. Η λογική του νέου συστήματος είναι εμπροσθοβαρής: υψηλότερη στήριξη στους πρώτους μήνες, φθίνουσα στη συνέχεια. Το βασικό ποσό ορίζεται στα 719,07 ευρώ, με το συνολικό ποσό του πρώτου τριμήνου να μπορεί να φτάσει τα 1.438 ευρώ, και ακολουθεί κλιμακωτή μείωση στα επόμενα τρίμηνα. Η μέγιστη διάρκεια φτάνει τους 24 μήνες, ενώ ενσωματώνονται κίνητρα επανένταξης: η τρίτη άρνηση πρότασης εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης οδηγεί σε αποκλεισμό από την επιδότηση. Νέο μοντέλο επιδότησης ανεργίας — κλιμάκωση μηνιαίου ποσού ανά τρίμηνο (ευρώ) Το βασικό ποσό και η κλιμάκωση αφορούν το εξατομικευμένο μοντέλο που εφαρμόζεται πλήρως από 1/4/2026. Το τακτικό επίδομα των 564,98 ευρώ αποτυπώνεται ως γραμμή αναφοράς. Η ίδια μηχανική διατρέχει και το ειδικό εποχικό βοήθημα. Το ύψος του ορίζεται για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς και υδραυλικούς στο πεντηκονταπλάσιο του 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τον χρόνο έναρξης της καταβολής — ποσό που λειτουργεί ως ανώτατο όριο και για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. Με το ημερομίσθιο των 880 ευρώ, η κλίμακα κινούνταν από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ. Υπολογισμός · Τι σημαίνει η αύξηση για το εποχικό βοήθημα Εφαρμόζοντας τον ίδιο τύπο στο νέο ημερομίσθιο που αντιστοιχεί σε κατώτατο μισθό 920 ευρώ, το ανώτατο όριο του εποχικού βοηθήματος μετακινείται από τα 1.375,50 προς την περιοχή των 1.438 ευρώ, με αντίστοιχη μετατόπιση και του κατώτατου ορίου της κλίμακας. Πρόκειται για υπολογισμό της σύνταξης βάσει του θεσμοθετημένου τύπου και όχι για ανακοινωμένο ποσό: τα οριστικά ποσά της περιόδου 2026 καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας κατά την έναρξη της καταβολής, τον Σεπτέμβριο. Το Δώρο Χριστουγέννων είναι η τελευταία μεγάλη καταβολή του έτους και η πρώτη που θα υπολογιστεί εξολοκλήρου με βάση τον νέο κατώτατο μισθό — σε αντίθεση με το Δώρο Πάσχα 2026, που «πάγωσε» στα επίπεδα των 880 ευρώ επειδή αφορούσε περίοδο πριν από την αύξηση. Καταβάλλεται το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου και για πλήρη περίοδο απασχόλησης αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό. Πίνακας 3 · Παροχές ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ συνδεδεμένες με τον κατώτατο μισθό Παροχή Βάση 880 € (έως 31/3/2026) Βάση 920 € (από 1/4/2026) Τακτικό επίδομα ανεργίας 540,00 € 564,98 € Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ΔΥΠΑ 880 € 920 € Επίδομα αδείας (πλήρες δικαίωμα) 440 € 460 € Ημερομίσθιο μαθητευόμενων ΔΥΠΑ — 30,81 € Ημερήσια αποζημίωση πρακτικής άσκησης φοιτητών — ≈ 32,87 € Ειδικό εποχικό βοήθημα — ανώτατο όριο 1.375,50 € ≈ 1.438 € (υπολογισμός) Το ανώτατο όριο του εποχικού βοηθήματος για την περίοδο 2026 αποτελεί υπολογισμό βάσει του θεσμοθετημένου τύπου (50 × 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) και όχι δημοσιευμένο ποσό. Τα οριστικά ποσά ορίζονται με υπουργική απόφαση. Για τις παροχές μητρότητας ισχύει μια διάκριση που συστηματικά μπερδεύει τους δικαιούχους: οι 119 ημέρες κυοφορίας και λοχείας είναι παροχή του e-ΕΦΚΑ για μισθωτές ασφαλισμένες, ενώ η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας εννεάμηνης διάρκειας είναι ξεχωριστό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ο e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί τις πιστώσεις σε τακτούς κύκλους ανάλογα με το πότε οριστικοποιήθηκε η αίτηση, με επόμενες ημερομηνίες τις 5 και 19 Αυγούστου και τις 4 και 21 Σεπτεμβρίου 2026.