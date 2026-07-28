Αύξηση-εσόδων-αλλά-μεγαλύτερες-ζημιές-για-boeing-στο-β’-τρίμηνο

Η Boeing ανακοίνωσε καθαρές ζημίες 428 εκατ. δολαρίων ή 67 σεντς ανά μετοχή (προσαρμοσμένες 76 σεντς/μτχ) σε σύγκριση με τα 612 εκατ. δολάρια ή 92 σεντς ανά μετοχή πέρυσι.

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Μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ζημίες για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε η Boeing καθώς η καθυστέρηση στο πρόγραμμα του Air Force One επηρέασε τα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά η μετοχή της προσυνεδριακά ενισχύεται 1,8%.

Η Boeing ανακοίνωσε καθαρές ζημίες 428 εκατ. δολαρίων ή 67 σεντς ανά μετοχή (προσαρμοσμένες 76 σεντς/μτχ έναντι πρόβλεψης για 30 σεντς ανά μετοχή) σε σύγκριση με τα 612 εκατ. δολάρια ή 92 σεντς ανά μετοχή πέρυσι.

«Ενώ σημειώνουμε πρόοδο στα αναπτυξιακά μας προγράμματα, ποτέ δεν τελειώνεις μέχρι να τελειώσεις», υπογράμμισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κέλι Όρτμπεργκ.

«Αν και δύο τρίμηνα δεν ισοδυναμούν με έτος, άμα συνεργαστούμε και παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την έγκαιρη απόδοση – θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο δεύτερο εξάμηνο», πρόσθεσε η CEO.

Παράλληλα, η κατασκευάστρια αεροσκαφών και κορυφαία εξαγωγέας των ΗΠΑ κατέγραψε άνοδο 8% στα έσοδα στα 24,56 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση για 24,25 δισ. δολάρια.

Επίσης, η Boeing αυξάνει την παραγωγή των 737 Max ενώ οι παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών της στο δεύτερο τρίμηνο σημείωσαν άνοδο 14% σε σχέση με το 2025, σε 171 αεροπλάνα από 150 ένα χρόνο νωρίτερα.

Τέλος, διαπίστωσε «τρύπα» 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα παράδοσης δύο 747 που θα χρησιμεύσουν ως η επόμενη γενιά αεροσκαφών Air Force One στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς αύξησε τις επενδύσεις για τα εν λόγω αεροπλάνα με την πρώτη παράδοση να αναμένεται το 2028.